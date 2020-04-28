دعت تركيا أطراف النزاع في اليمن، إلى الامتثال لوقف إطلاق النار، وتجنب الخطوات التي من شأنها انتهاك وحدة الأراضي اليمنية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، تعليقاً على إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً "الإدارة الذاتية" في مدن اليمن الجنوبية، وإعلان حالة الطوارئ.

وأعرب البيان عن قلق أنقرة من التطورات الأخيرة التي يشهدها اليمن، مؤكّداً ضرورة التركيز قبل كل شيء على الأزمة الإنسانية التي وصلت إلى مستويات مقلقة مع ظهور فيروس كورونا.

وأضاف: "على الأطراف خلال المرحلة الراهنة التضامن والتعاون من أجل تخفيف آلام الشعب اليمني، وتجنب الخطوات التي من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية والسياسية، وانتهاك وحدة وسيادة البلاد، والامتثال لوقف إطلاق النار".

وأكّد البيان مواصلة أنقرة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حلّ للأزمة عبر حوار شامل بقيادة الأمم المتحدة، وتقديم مساعدات إنسانية للشعب اليمني.

والسبت أعلن المجلس الساعي إلى انفصال الجنوب عن الشمال، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماه "الإدارة الذاتية للجنوب".

وخلال ساعات، رفضت 6 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، هذا الإعلان، وأكّدت تمسُّكها بالشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي.

ويمسك المجلس الانتقالي زمام الأمور في عدن (جنوب)، منذ أغسطس/آب الماضي، عقب قتال مع القوات الحكومية، انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقّعت الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، اتفاقاً عُرف بـ"اتفاق الرياض"، يتضمن 29 بنداً لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب، إلا أن الطرفين يتبادلان الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاق.