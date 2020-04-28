تعيش الولايات المتحدة الأمريكية أزمة كبيرة لم تشهدها من قبل بسبب تفشي وباء كورونا، إذ اقترب عدد المصابين فيها من مليون وتوفي 56 ألفاً و144 شخصاً حتى الآن لتسجّل ربع عدد الوفيات في العالم وثلث عدد الإصابات، ولتصبح الدولة الأكثر تضرُّراً في العالم من الوباء، فيما يُرجَّح أن يكون عدد المصابين الحقيقي أكبر بكثير من المكتشَف.

وفي خضمّ هذه الأزمة التي هزّت الاقتصاد الأمريكي، لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوجّه اتهامات متتالية إلى الصين بالمسؤولية عن انتشار الوباء، ويستخدم خطابات قومية وعنصرية ليلحق بمنافسيه ويتخطاهم في سباقه الانتخابي، في الوقت الذي يقول فيه محللون إن خطابات ترمب واتهاماته للصين ما هي إلا طريقة لتغطية فشله في إدارة أزمة كورونا، بخاصة بعد اتهامه بتجاهل تقارير الاستخبارات التي حذرته مسبقاً من الوباء.

تجاهل ترمب لتهديد الفيروس

وبغض النظر عن عقد الانتخابات من عدمه، تشير المعطيات على أرض الوقع بأن نصيب ترمب في الفوز بدأ يتزعزع، بخاصة بعد اتهامات وُجهت إليه بتجاهل تقارير من المخابرات الأمريكية تنذر بوجود تهديد من فيروس قد يفتك بالبلاد.

ويبدو أن الولايات المتحدة، إحدى أقوى الدول وأكبرها اقتصاداً وتقدماً في التاريخ، عاجزة عن مواجهة هذا الفيروس، ووقعت في فخ عدم تصديق الأزمة في بدايتها وتجاهلها للاستعداد لها عند انتشار الوباء في الصين، وها هي ذي تواجه الآن تضاعفاً في عدد الإصابات.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن "وكالات الاستخبارات الأمريكية أصدرت تحذيرات بشأن فيروس كورونا في أكثر من اثنتي عشرة إحاطة سرية أُعدّت للرئيس ترمب في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، لكنه استمر في التقليل من التهديد، وفقاً لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين".

وتكررت التحذيرات في قضايا الموجز اليومي للرئيس، وهو تقرير حساس يصدر قبل الفجر كل يوم ويهدف إلى لفت انتباه الرئيس لأهم التطورات العالمية والتهديدات الأمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترمب تجاهل قراءة التقرير الذي يرصد انتشار الفيروس في العالم والذي وضح احتمال حدوث عواقب سياسية واقتصادية وخيمة، وفقاً للمسؤولين الذين تحدثوا بشرط عدم ذكر أسمائهم.

ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، القول بأن ترمب كان بطيئاً في الاستجابة لتهديد الفيروس، قائلاً إن "الرئيس صعد لمحاربة هذه الأزمة مباشرة باتخاذ إجراءات تاريخية مبكرة لحماية صحة وثروة ورفاهية الشعب الأمريكي"، وأضاف: "سنتخطى هذا الوقت الصعب ونهزم هذا الفيروس بسبب قيادته الحاسمة".

وأكّد المسؤولون الأمريكيون أن التقارير التي قُدمت لترمب تضمنت مقالات شاملة حول جوانب التفشي العالمي، وقال أحد المسؤولين إنه في منتصف وأواخر يناير/كانون الثاني ذُكر الفيروس بشكل أكثر تواتراً، إما كواحد من المقالات الأساسية للتقرير وإما في ما يعرف باسم "التحديث التنفيذي"، وأنه من شبه المؤكد لُفت انتباه ترمب شفهياً.

وقال الباحث السياسي عماد عبد الهادي لـTRT عربي، إن الولايات المتحدة فشلت في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورنا ولم تكن جدية في التعامل مع التحذيرات التي أتت من الشرق، وهو ما يؤكّده ردّ الفعل الأول لترمب الذي حاول التقليل من شأن المرض، ولم يَمضِ وقت طويل حتى تدارك الأمر.

ويعزو الباحث عدم تهويل ترمب الأمر إلى أن عين ترمب كانت على الاقتصاد والمال، ولم يرد التحدث بلهجة مخيفة حتى لا تنهار آماله، إلا أنه لم يَمضِ وقت قصير حتى انهارت أسواق المال، مشيراً إلى أنه ليس أمام ترمب خيارات كثيرة، فتوقُّف الاقتصاد سيكون له أضرار لا تقلّ سلبية عن أضرار الفيروس.

هل تؤجل الانتخابات؟

ووسط هذا التخبط على الساحة الأمريكية ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر في 3 نوفبر/تشرين الثاني، يجري تداول إمكانية تأجيل ترمب للانتخابات، على الرغم من أن الدستور الأمريكي لا يجيز أن يعدّل الرئيس موعد الانتخابات من تلقاء نفسه، لكن ترمب نفى الأمر قائلاً إنّه لم يفكّر قطّ بتأجيلها تحت ذريعة فيروس كورونا، نافياً بذلك اتّهاماً وجّهه إليه خصمه جو بايدن.

وتبقى الخيارات مفتوحة أمام الأمريكيين بين تأجيل الانتخابات من عدمه في ظل الأزمة التي يسببها فيروس كورونا، وتحول البلاد إلى منطقة وباء، لتبقى المعركة مفتوحة كما قالت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، التي اعتبرت هذه الانتخابات إحدى أكبر المعارك لهذا العام.

وتساءلت القناة عن كيفية إجراء الانتخابات في ظل أزمة فيروس كورونا، وهل سيكون التصويت عن طريق البريد الذي يعتبره البعض الحلّ الوحيد الذي يبقى لإدارة الانتخابات إذا استمر الوباء.

ولا يزال التأثير السياسي للوباء غير واضح حسب صحيفة "شيكاغو تريبيون"، التي قالت إن بايدن وترمب يواجهان مزيجاً من التحديات التقليدية وغير النمطية في محاولتهما إعادة ترتيب موقعيهما في الانتخابات العامة.

أما صحيفة "ذي غارديان" البريطانية فتعتقد أن "من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في موعدها، وترمب لا يملك سلطة تأخيرها بمفرده، إذ يتطلب الأمر تشريعاً يسنّه الكونغرس ويوقّعه الرئيس".

حشد التهم ضد الصين

وما زالت المناكفات بين الصين الولايات المتحدة مستمرة، إذ تتهم الأخيرة بكين بإخفاء الأرقام الحقيقية للإصابات بفيروس كورونا وعدم وضوحها في بداية انتشاره، وأن أصل الفيروس معمل في ووهان.

ورغم أن مصدر الفيروس ما زال غامضاً، مع التوافق العلمي الواسع على أنه قد انتقل من الحيوانات، فإن محطة فوكس نيوز التليفزيونية ذكرت أن الفيروس نشأ في معمل بووهان، لا كسلاح بيولوجي بل كجزء من سعي الصين لإظهار أن جهودها لرصد ومكافحة الفيروسات تكافئ أو تفوق قدرات الولايات المتحدة، وفق المحطة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في مقابلة مع فوكس نيوز: "نعلم أن هذا الفيروس قد نشأ في ووهان بالصين، ومعهد علم الفيروسات على بعد بضعة أميال من السوق".

ومؤخرا، عاد ترمب إلى اتهام الصين بأنها لم تبذل الجهود الكافية لوقف انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن إدارته تُجرِي "تحقيقات جادة" في ما حدث.

كما أنه أثار احتمال طلب تعويضات من الصين بمليارات الدولارات عن ضرر فيروس كورونا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي سياقٍ متصل اتهم المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو الصين بأنها أرسلت إلى الولايات المتحدة أجهزة رديئة وزائفة لاختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا، كما اتهمها بـ"التربح" من الوباء.

ورفضت الصين الاتهامات الأمريكية، ومنها التي جاءت على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنها تكتمت على مسألة انتشار الفيروس، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ على تويتر الاثنين، إن بومبيو يجب أن "يكفّ عن ممارسة اللعبة السياسية. إنه يفضل إنقاذ الطاقة على إنقاذ الأرواح".