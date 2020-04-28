عاد أكثر من 216 ألف نازح سوري إلى مناطقهم في محافظتي إدلب وحلب، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا في 6 مارس/آذار الماضي. وفي سياق متصل أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، تقديم مساعدات لـ60 ألف مدني في منطقة إدلب السورية، منذ بداية شهر رمضان.

وقال محمد حلاج، مدير فريق "منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري" المعنيّ بجمع البيانات عن النازحين، إن أكثر من 216 ألف نازح سوري عادوا إلى مناطقهم في محافظتي إدلب وحلب منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار.

ونزح أكثر من مليون مدني من إدلب على خلفية العملية العسكرية التي شنها النظام وحلفاؤه على المحافظة الواقعة شمالي سوريا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضح حلاج أن "جزءاً من النازحين المدنيين عادوا إلى ديارهم فور وقف النظام السوري وحلفائه عملياتهم العسكرية في المنطقة".

وأضاف أن "نحو مليون سوري نزحوا من ديارهم، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، جراء عمليات النظام وقصفه". ولفت إلى أن "216 ألفاً و500 منهم يشكّلون نحو 40 ألف عائلة، عادوا إلى منازلهم منذ سريان اتفاق وقف إطلاق ال نار في 6 مارس/آذار الماضي".

ودعا حلاج المنظمات الإنسانية إلى مساعدة العائدين إلى ديارهم، ليتمكنوا من الاستقرار فيها، كما طلب من العائدين الانتباه والحذر من الألغام والقذائف التي زرعها النظام.

دعم تركي

من جانب آخر، أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، تقديم مساعدات لـ60 ألف مدني في منطقة إدلب السورية، منذ بداية شهر رمضان.

وقال المسؤول الإعلامي لأعمال "الإغاثة التركية" في سوريا سليم طوسون، إن المساعدات شملت موادّ غذائية ومنظفات. وأضاف أن الهيئة تواصل مدّ يد العون لجميع المحتاجين والمضطهدين في سوريا، منذ بداية الأزمة عام 2011.

وكانت هيئة الإغاثة الإنسانية أعلنت الاثنين، تسليم 200 منزل مؤقتاً، للنازحين في إدلب، في إطار مشروع "كن سقفاً للمظلوم"، يهدف إلى إسكان 10 آلاف أسرة نازحة في منازل مؤقتة.

وفي 5 مارس/آذار الماضي أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إط لاق النار في إدلب اعتباراً من السادس من الشهر نفسه.

كما صدر بيان مشترك عن البلدين تضمن الاتفاق على إنشاء ممر آمن على عمق 6 كلم شمالي الطريق الدولي M4 و6 كلم جنوبه.

أيضاً جرى الاتفاق على إطلاق دوريات تركية وروسية، على امتداد طريق M4 (طريق دولي يربط محافظتي حلب واللاذقية) بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحقّ الرد على هجمات النظام السوري.