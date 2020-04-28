سياسة
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تركيا.. فتح تحقيق قضائي وإداري في وفاة شاب سوري
كشفت السلطات التركية عن وقف شرطي عن العمل، بعد تسببه بالخطأ في وفاة شابّ سوري هرب من نقطة تفتيش في ولاية أضنة. وأشار بيان للولاية إلى أن شاباً سورياً أصيب بالخطأ بعيار ناري، إثر إطلاق نار تحذيري بعد هروبه وعدم امتثاله لطلب الوقوف من قبل الشرطة.
تركيا.. فتح تحقيق قضائي وإداري في وفاة شاب سوري
السلطات التركية بدأت تحقيقات قضائية وإدارية في الحادثة / AA
28 أبريل 2020

أعلنت السلطات التركية الثلاثاء، وقف شرطي عن العمل، إثر تسبُّبه بالخطأ في وفاة شابّ سوري هرب من نقطة تفتيش.

وذكرت ولاية أضنة جنوبي البلاد في بيان، أن عناصر شرطة من مديرية أمن منطقة سيهان، أقاموا نقطة تفتيش في حي سوجو زاده.

وأشار البيان إلى أن شاباً سورياً يُدعى أ.هـ أصيب بالخطأ بعيار ناري، إثر إطلاق نار تحذيري بعد هروبه وعدم امتثاله لطلب الشرطة منه الوقوف.

ولفت البيان إلى أن الشاب فقد حياته بعد محاولات إنقاذه في المستشفى الذي نُقل إليه.

وأكد البيان وقف عنصر الشرطة، الذي أطلق النار، مؤقتاً عن العمل، واستمرار التحقيقات القضائية والإدارية في الحادثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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