أعلنت السلطات التركية الثلاثاء، وقف شرطي عن العمل، إثر تسبُّبه بالخطأ في وفاة شابّ سوري هرب من نقطة تفتيش.

وذكرت ولاية أضنة جنوبي البلاد في بيان، أن عناصر شرطة من مديرية أمن منطقة سيهان، أقاموا نقطة تفتيش في حي سوجو زاده.

وأشار البيان إلى أن شاباً سورياً يُدعى أ.هـ أصيب بالخطأ بعيار ناري، إثر إطلاق نار تحذيري بعد هروبه وعدم امتثاله لطلب الشرطة منه الوقوف.

ولفت البيان إلى أن الشاب فقد حياته بعد محاولات إنقاذه في المستشفى الذي نُقل إليه.

وأكد البيان وقف عنصر الشرطة، الذي أطلق النار، مؤقتاً عن العمل، واستمرار التحقيقات القضائية والإدارية في الحادثة.