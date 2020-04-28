كان ابن سينا مسلماً متعدد الثقافات، وقد حظي بلقب أبي الطب الحديث، إذ كان يتمتع بخبرة في مجالات عديدة، بدءاً من الطب والفلك وصولاً إلى الرياضيات وعلوم الأديان. كان عقلاً علمياً عظيماً واضطلع بدورٍ في الحدّ من انتشار أخطر الأوبئة منذ ألف سنة.

في الوقت الذي يصارع فيه العالم الحديث جائحة فيروس كورونا، كانت أول خطوة تتخذها منظمة الصحة العالمي للحد من الارتفاع المطّرد لمنحنى عدد الحالات المصابة هو الإصرار على تطبيق سياسة الحظر الصحي، التي ابتكرها ابن سينا للتعامل مع تفشي العدوى وانتقال المرض من إنسان إلى آخر.

في كتابه العظيم المعروف باسم "قانون الطب"، الذي نُشِر في عام 1025، جادل ابن سينا بضرورة تطبيق حظر صحي لمدة 40 يوماً للحدّ من انتشار العدوى.

في السنوات اللاحقة حتى يومنا هذا، أصبح كتاب "قانون الطب" لابن سينا بمثابة حجر الأساس للطب الحديث لدرجة أن المجتمع الطبي العالمي ظلّ يستخدمه كمرجع رئيسي في التدريس لقرابة 600 عام. كان العالم المسلم متعدد الثقافات مصدر إلهامٍ لعلماء القرون الوسطى والعصر الحديث، ومُنِح ألقاباً في عصورٍ مختلفة مثل جالينوس الإسلام، ورئيس الأطباء، والمعلم الثاني بعد أرسطو، وأرسطو العرب.

من بين نحو 450 كتاب يُعتقد أنه كتبها، لم يتبق َّسوى 240 كتاباً، منها 40 مخطوطة عن الطب. إلى جانب كتاب "قانون الطب"، لديه قطعة فنية ثانية تسمى "كتاب الشفاء"، الذي يعد أكبر موسوعة يكتبها رجل واحد ويحتوي على أعظم ابداعاته في العلوم، والدين، والفلسفة.

كان ابن سينا أول من اكتشف أن الجراثيم تسبِّب الأمراض، وشرح أسباب وكيفية إصابة البشر بمرض اليرقان المعروف أيضاً بمرض الاصفرار، وأنواعٍ من العدوى البكتيرية الخطيرة مثل مرض الجمرة الخبيثة. واستخدم تقنية تسكين الألم عندما كان يعالج بعض الأمراض الباطنية التي تشكل تهديداً على حياة المرضى. كما ابتكر أسلوباً لتشخيص الإصابة بمرض السكري عن طريق قياس نسبة السكر في عينة البول. ورغم مهاراته المذهلة في شفاء المرضى، يقول العديد من المؤرخين إنه لم يتقاضَ أي أتعاب على خدماته الطبية.

المنشأ

وُلِدَ أبو علي الحسين بن سينا في قريةٍ في ما يُعرَف حالياً بدولة أوزبكستان في صيف عام 980 ميلادياً ونشأ في عائلة ثرية. كان أبوه حاكماً مشهوراً وعالماً دينياً. تلقى ابن سينا تعليماً مكثفاً في مجالَي العلوم والفلسفة، وعُرِفَ بذكائه وذاكرته الاستثنائية.

في سنّ العاشرة حفظ ابن سينا القرآن. بعدها مباشرة، بدأ يدرس أعمال أرسطو، التي جذبته بشدة إلى الفلسفة. بينما وافق ابن سينا على نظرية أرسطو بشأن الذرات، وجد فيها خطأً كبيراً. وافق ابن سينا على أن الذرة لا يمكن أن تكون ساكنة وأنه يمكنها أن تنقسم إلى جزئيات ما دون الذرة حتى تصل إلى مستوى العدم. وساعده فهمه القوي للرياضيات في مجادلة نظرية أرسطو بشأن الذرة.

في الـ16 من عمره، تحول ابن سينا إلى دراسة الطب، وفي العامين التاليين أصبح طبيباً. قال إن فهم الطب لم يكن مهمةً صعبة لعالم رياضيات مُخضرَم.

اضطلع كتاب ابن سينا "قانون الطب" بدور محوري في قيادة العالم إلى العصر الذهبي الإسلامي، وهي فترةٌ اتسمت بالتطور الثقافي والاقتصادي والعلمي بين القرنين الثامن والرابع عشر.

بعد أن أصبح طبيباً، قدَّم ابن سينا إسهامات عظيمة مثل تفرقته بين نظام الدورة الدموية الكبرى (التي تكون من وإلى الأعضاء)، ونظام الدورة الدموية الدقيقة (التي تكون في الأوعية الدقيقة داخل الأعضاء نفسها)، وهو ما قاده في النهاية إلى استنتاج أن الجراثيم هي الحامل الرئيسي للأمراض، وهي حقيقةٌ أرشدت عالم الأحياء الفرنسي لويس باستور إلى اكتشاف نظرية الجراثيم بعدها بألف عام.

اضطلع كتاب ابن سينا "قانون الطب" بدور محوري في قيادة العالم إلى العصر الذهبي الإسلامي، وهي فترةٌ اتسمت بالتطور الثقافي والاقتصادي والعلمي بين القرنين الثامن والرابع عشر، وقدَّم العلماء، الذين ذاعت شهرتهم في هذا العصر، اكتشافاتٍ علمية مهمة استفاد منها المجتمع العلمي في العصر الحديث.

أصبح كتاب ابن سينا "كتاب الشفاء" متوافراً في أوروبا بترجمة لاتينية لبعض أجزائه بعد 50 عاماً تقريباً من كتابته. وأثّرت إسهامات ابن سينا في علم النفس ونظرية المعرفة في أسقف باريسوليام أوفرن، والأسقف ألبرتوس ماغنوس، كما أثّرت إسهاماته في مجال الميتافيزيقا على أفكار القس توماس الأكويني.

من ناحية أخرى، بصفته مسلماً متديِّناً، سعى ابن سينا للتوفيق بين الفلسفة المنطقية وعلم الدين الإسلامي. كان الهدف الرئيسي لابن سينا هو إثبات وجود الله وخلق الكون من وجهة نظر العلم وبخطابٍ منطقي. وكان لأعماله العلمية والفلسفية أثر بالغ بين المدارس الإسلامية حتى القرن التاسع عشر.

وفقاً لابن سينا فإن الجسم والروح كيانان جوهريان يمكن أن تنتقل العدوى لهما حسب سمات كل منهما.

وفقاً لابن سينا، فإن الجسم والروح كيانان جوهريان يمكن أن تنتقل العدوى لهما حسب سمات كل منهما. كان ابن سينا يفحص مرضاه مُسلِّطاً نظره بحرصٍ على تفاصيل مثل السنّ، ونوع الجسم، والمزاج الوراثي، ونوع النظام الغذائي، وأسلوب الحياة. وعرف أساليب تساعده على التأكُّد مِمَّا إذا كان كبد وطحال المريض بهما خلل أم لا عن طريق فحصهما بيديه ببساطة.

في الثانية والثلاثين من عمره، عالج ابن سينا ملك الدولة البويهية، وعندما استعاد الملك عافيته عيَّنه وزيراً. لكن عندما توفي الملك لاحقاً، رفض عرض ابنه، الذي أراده أن يستمر في منصبه. حكم الأمير الغاضب على ابن سينا بالسجن لمدة أربعة أشهر، لكن بفضل مساعده الجرجاني، تمكَّن من الهرب.

ذكر الشاعر الإيطالي الشهير دانتي اسمه في مسرحيته "الكوميديا الإلهية"، ولا تزال صورة ابن سينا معلَّقة على حوائط العديد من كليات الطب عبر أوروبا.

سُميت فوهة قمرية (وهي فوهات موجودة على سطح القمر بفعل صدمات) باسمه، وطبع العديد من الدول عملات وطوابع وميداليات إحياءً لذكراه.

وقضى ابن سينا الاثني عشر عاماً الأخيرة من حياته مع الطبيب أبو جعفر الترجالي، الذي كان أبو الطب مرشداً له، وتوُفي عام 1037.