نشرت وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء، مقاطع فيديو التقطها طيّارون تابعون للقوات البحرية تظهر أجساماً مستديرة مجهولة تطير في السماء.

وأكّد بيان صادر عن البنتاغون أن المقاطع التي جرى تداولها لسنوات في وسائل إعلام مختلفة، هي مشاهد حقيقية رصدتها القوات البحرية الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن البنتاغون قرر نشر الفيديوهات من أجل التوضيح للجمهور إن كانت اللقطات التي جرى تداولها حقيقية أم لا.

وأضاف أنه بعد المراجعة الدقيقة قرّر البنتاغون السماح بنشر هذه الفيديوهات لأنها لا تكشف عن أي قدرات حساسة أو أنظمة، ولا تؤثر في أي تحقيقات لاحقة حول توغلات المجال الجوي العسكرية من ظواهر جوية غير محددة.

وأوضح البيان أن الصور المسرّبة للصحافة بشكل غير رسمي بين عامي 2007 و2017، التقطتها وزارة الدفاع الأمريكية في عامَي 2002 و2015.

وتظهر في الفيديوهات أجسام طائرة مجهولة مستديرة الشكل تتحرك بسرعة، صوّرتها كاميرات طائرات البحرية الأمريكية.