سياسة
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واشنطن تشكر أنقرة على المساعدات الطبية التي أرسلتها إلى الشعب الأمريكي
أعربت السفارة الأمريكية في أنقرة عن شكر الحكومة الأمريكية تركيا على المساعدات الطبية التي أرسلتها الأخيرة إلى الولايات المتحدة، التي تُعَدّ الدولة الأكثر تضرراً في العالم من انتشار وباء كورونا.
واشنطن تشكر أنقرة على المساعدات الطبية التي أرسلتها إلى الشعب الأمريكي
السفارة الأمريكية في أنقرة تتوجه بالشكر إلى تركيا على تقديمها مساعدات طبية للولايات المتحدة لمواجهة كورونا / AA
28 أبريل 2020

أعربت السفارة الأمريكية في أنقرة عن شكر حكومة الولايات المتحدة تركيا "حليفتنا في الناتو على تبرعها السخي بإرسال مستلزمات طبية لمساعدتنا على مواجهة انتشار فيروس كورونا".

وأكّدت السفارة أن "هذه الخطوة تؤكد أن العلاقات التركية-الأمريكية قوية والتحالف بينهما من أهمّ التحالفات، ونشكر تركيا حكومةً وشعباً على الصداقة والدعم المقدم للشعب الأمريكي".

وأشارت السفارة إلى أن الطائرة العسكرية التركية التي تحمل المساعدات الطبية، من المخطط أن تصل اليوم إلى إحدى القواعد الجوية بمحيط العاصمة واشنطن.

وكانت طائرة شحن عسكرية تركية محمّلة بمساعدات طبية، غادرت العاصمة أنقرة في وقت سابق من الثلاثاء، متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تضرراً من فيروس كورونا.

وتأتي شحنة المساعدات بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمساعدة الولايات المتحدة التي سجّلت أعلى معدل للوفيات والإصابات في العالم من الفيروس.

وتحمل طائرة الشحن التابعة للجيش التركي، أقنعة واقية للأطباء وكمامات من طراز N95 وألبسة واقية للأطباء ومواد طبية أخرى.

وحملت طرود المساعدات شعار رئاسة الجمهورية التركية، ومقولة جلال الدين الرومي باللغتين التركية والإنجليزية: "يوجد أملٌ بعد اليأس، والكثيرُ من الشموس بعد الظلمة".

والاثنين أعلن أردوغان أن بلاده سترسل مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة، قائلاً: "سنرسل غداً مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة عبر طائرة نقل عسكرية تركية".

وأشار إلى أن تركيا قدمت مساعدات طبيةلـ55 بلداً لدعمها في مواجهة انتشار كورونا.

يُشار إلى أن طائرات شحن القوات المسلحة التركية، أوصلت مساعدات طبية في وقت سابق وبعد انتشار فيروس كورونا، إلى كل من إيطاليا وإسبانيا ومقدونيا والجبل الأسود وصربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وبريطانيا والصومال.

وحتى صباح الثلاثاء تجاوز عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين و65 ألفاً حول العالم، توُفي منهم ما يزيد على 211 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 923 ألفاً، وفق موقع Worldometer المختص في رصد الأرقام المتعلقة بالفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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