ناهز عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة حتى مساء الاثنين، المليون، فيما سجّلت البلاد وفاة 1303حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعد مرجعاً في تتبع إصابات ووفيات كورونا أن الوباء حصد أرواح 56 ألفاً و144 شخصاً من أصل 987 ألفاً و22 مصاباً، في حين بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 111 ألفاً و109 مصابين.

وأصبحت الولايات المتحدة التي سُجِّلت فيها أول وفاة جراء الإصابة بالفيروس في نهاية فبراير/شباط الماضي، الدولة الأكثر تضرراً في العالم من من وباء كورونا، سواءً من حيث عدد الوفيات أو عدد الإصابات إذ إنّها سجّلت وحدها رُبع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وثلث عدد الإصابات.

ويُرجّح أن يكون عدد المصابين الحقيقي في الولايات المتحدة أكبر بكثير من المكتشف.

وفي نهاية الأسبوع الماضي سجّلت الولايات المتّحدة حصيلتي وفيات يوميتين قياسيتين (4500 و3800 وفاة)، لكنّ السبب في هذا العدد المرتفع كان إضافة وفيات وقعت سابقاً إلى حصيلة الوفيات اليومية بعد "ترجيح ارتباطها" بكورونا.

وإذا استُثنيت هاتان الحصيلتان، تصبح حصيلة الوفيات المسجّلة مساء الخميس، أعلى حصيلة وفيات على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم.

وعلى الرّغم من هذه الأرقام الكبيرة، فإن عدداً من الولايات مثل تكساس وفيرمونت وجورجيا قرّرت الشروع في رفع تدابير الإغلاق المفروضة للحد من تفشي الوباء وسمحت لبعض القطاعات التجارية بالعودة لمزاولة عملها.

اتهامات للصين

من جانبه، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاثنين، الصين لم تبذل الجهود الكافية لوقف انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن إدارته تجري "تحقيقات جادة" فيما حدث.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نجري تحقيقات جادة للغاية.. لسنا راضين عن الصين".

وأردف: "نعتقد أنه كان بالإمكان وقفه من المنبع، قبل أن ينتشر في كل أنحاء العالم".

في سياقٍ متصل، اتهم المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو الصين بأنها أرسلت إلى الولايات المتحدة أجهزة رديئة وزائفة لاختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا، كما اتهمها "بالتربح" من الوباء.

وقال نافارو المنتقد بشدة لبكين والذي عيّنه ترمب للتعامل مع المسائل المتعلقة بخطوط الإمداد التي لها صلة بالأزمة الصحية، إن إجراء المزيد من الاختبارات يعد حيوياً لعودة الأمريكيين الذين يخضعون حاليا للعزل التام، إلى العمل.

وأضاف نافارو في لقاء مع برنامج فوكس أند فريندز التلفزيوني "يمكننا حينئذ العثور على أشخاص لديهم مناعة والذين يمكنهم التواجد في أماكن العمل في بيئة أكثر أمانا… ولكننا لن نسمح للصين بالتربح من تلك الاختبارات الزائفة وغير الحقيقية لما سيسببه ذلك من مشكلات كبيرة للغاية".

وتعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على الصين في الحصول على المعدات الأساسية والعقاقير.

كما حمّل نافارو الصين المسؤولية عن نشر الفيروس إلى بقية دول العالم بعد أن "أخفت أمره على مدى ستة أسابيع".

وقال نافارو: "كان بوسعهم احتواء الفيروس في ووهان.. لم يفعلوا ذلك. أرسلوه إلى العالم مع مئات الآلاف من الصينيين الذين سافرواً جوا إلى ميلانو ونيويورك وأماكن أخرى".

ورفضت الصين الاتهامات الأمريكية ومنها التي جاءت على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنها تكتمت على مسألة انتشار الفيروس، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ على تويتر الاثنين، إن بومبيو يجب أن "يكف عن ممارسة اللعبة السياسية. إنه يفضل إنقاذ الطاقة على إنقاذ الأرواح".

وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين و65 ألفاً حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 211 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 923 ألفاً، وفق موقع Worldometer المختص في رصد الأرقام المتعلقة بالفيروس.