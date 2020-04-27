أكّد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أنّ بلاده سجلت الاثنين، أدنى معدل للإصابات بفيروس كورونا.

وذكر قوجه في تغريدة على تويتر أنه "سُجّلَت 2131 إصابة جديدة فقط ليصل إجمالي الإصابات إلى 112 ألفاً و261".

وأشار الوزير التركي إلى "تسجيل 4 آلاف و651 حالة شفاء من كورونا ترفع إجمالي المتعافين إلى 33 ألفاً و791".

ولفت إلى "تسجيل 95 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 2900"، مشيراً إلى "استمرار تراجع أعداد المرضى في غرف العناية المركزة".

ولليوم الرابع على التوالي تسجّل تركيا حالات شفاء أكثر من حالات الإصابة.

وحتى مساء الاثنين تجاوز عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين و29 ألفاً حول العالم، توُفّي منهم ما يزيد على209 آلاف، فيما تعافى أكثر من 900 ألف، وفق موقع "worldometer"المختص برصد ضحايا الفيروس.