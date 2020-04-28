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خليفة حفتر يعلن تنصيب نفسه على رأس قيادة ليبيا، دون استناد إلى أي شرعية، وأردوغان يقول إن بلاده بدأت تحقيق نتائج ملموسة ضد كورونا.

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دون استناد إلى شرعية.. حفتر ينصّب نفسه على رأس إدارة ليبيا

أعلن خليفة حفتر الذي تهاجم مليشياته المسلحة المدعومة بمرتزقة أجانب العاصمة الليبية طرابلس منذ أكثر من عام، تنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، زاعماً أن ذلك يأتي استجابة لدعوة الشعب. [TRT عربي]

وفي أول ردود الأفعال، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، إعلان حفتر الذي يسقط الاتفاق السياسي، مشددة على أنّ "التغييرات في الهيكل السياسي الليبي، لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب". [الأناضول]

أردوغان: بدأنا تحقيق نتائج ملموسة ضد كورونا ونأمل التغلب عليه قبل عيد الفطر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن بلاده دخلت مرحلة الحصول على نتائج ملموسة للإجراءات التي طبقتها سابقاً في مواجهة وباء كورونا. [TRT عربي]

وأعرب أردوغان عن أمله في أن تتغلب بلاده على وباء كورونا قبل نهاية شهر رمضان الجاري، ليحتفل الشعب بعيد مزدوج. [TRT عربي]