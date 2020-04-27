سياسة
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أردوغان: بدأنا تحقيق نتائج ملموسة ضد كورونا ونأمل التغلب عليه قبل عيد الفطر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن بلاده دخلت مرحلة الحصول على نتائج ملموسة للإجراءات التي طبقتها سابقاً في مواجهة وباء كورونا.
أردوغان: بدأنا تحقيق نتائج ملموسة ضد كورونا ونأمل التغلب عليه قبل عيد الفطر
الرئيس التركي:  نأمل في  التغلب على وباء كورونا قبل نهاية شهر رمضان ليحتفل الشعب بعيد مزدوج / AA
27 أبريل 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن بلاده دخلت مرحلة الحصول على نتائج ملموسة للإجراءات التي طبقتها سابقاً في مواجهة وباء كورونا.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن تتغلب بلاده على وباء كورونا قبل نهاية شهر رمضان الجاري، ليحتفل الشعب بعيد مزدوج.

وأعلن أن قرار تقييد الحركة الذي اتخذته السلطات التركية في عطلة نهاية الأسبوع، سيستمر إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن تقييد الحركة سيُطبَّق لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الجمعة المقبلة.

وتابع أردوغان بأن بلاده لم ترفض أو تهمل علاج أي مريض في مستشفياتها، مضيفاً أن أعداد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في تناقص يوماً بعد يوم.

من جهة أخرى أشار أردوغان إلى أن بلاده سهلت عودة 40 ألف مواطن تركي من الخارج، مضيفاً أنه سيعود 25 ألفاً آخرون في الأيام المقبلة.

وتَطرَّق أردوغان إلى الحديث عن المساعدات الطبية التي قدمتها تركيا لـ55 دولة لمكافحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن طائرات شحن عسكرية تابعة للقوات المسلحة تحمل المعدات الطبية والمطهرات والأقنعة ستنطلق غداً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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