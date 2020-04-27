سياسة
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اجتماع افتراضي طارئ للجامعة العربية لمناقشة خطط إسرائيل لضمّ أراضٍ من الضفة
قال بيان للجامعة العربية الاثنين، إن مجلس الجامعة سيعقد دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية الخميس، في اجتماع افتراضي من بُعد بتقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة سلطنة عمان، لبحث مواجهة خطط إسرائيل بشأن ضمّ أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة.
اجتماع افتراضي طارئ للجامعة العربية لمناقشة خطط إسرائيل لضمّ أراضٍ من الضفة
اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الخميس، يُعقد من بُعد بتقنية الفيديو كونفرانس برئاسة سلطنة عمان / AA
27 أبريل 2020

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً الخميس، لبحث مواجهة خطط إسرائيل بشأن ضمّ أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة.

وقال بيان للجامعة العربية الاثنين، إن مجلس الجامعة سيعقد دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية الخميس، في اجتماع افتراضي من بُعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة سلطنة عمان.

وذكر أن الاجتماع يأتي بناء على طلب فلسطين لبحث إجراءات مواجهة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضمّ الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وقال السفير حسام زكي، الأمين العامّ المساعد لجامعة الدول العربية، إن الاجتماع الافتراضي الطارئ سيبحث "توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للقيادة الفلسطينية، حتى تتمكن من مواجهة تلك المخططات الإسرائيلية".

وأشار إلى أن الدعم يهدف أيضاً إلى "تمكين حكومة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات الإسرائيلية العدوانية التي تكبّد الشعب الفلسطيني مزيداً من الخسائر"، وفق البيان.

وقبل أسبوع وقّع بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية وزعيم حزب الليكود، وبيني غانتس رئيس تحالف "أزرق-أبيض"، اتفاقاً على تشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوبان على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولاً لمدة 18 شهراً.

ويقضي الاتفاق أيضاً بالبدء في طرح مشروع قانون لضمّ غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/تموز المقبل.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضمّ الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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