أعلنت جامعة الدول العربية الاثنين، رفضها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، حكماً ذاتياً على جنوبي اليمن.

جاء ذلك في بيان للجامعة، بعد يومين على إعلان الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب".

وقالت الجامعة إن "وحدة الأراضي اليمنية تُعد حجر الزاوية في موقفها من الأزمة في البلاد". ودعت جميع الأطراف إلى "العمل سريعاً على تسوية الأزمة الرئيسية مع الحوثيين بدلاً من فتح جبهات جديدة".

كذلك أكدت الجامعة العربية ضرورة التزام اتفاق الرياض الذي يضع خريطة طريق لتسوية الأوضاع في الجنوب.

وفي بيانات سابقة أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ومجلس التعاون الخيلجي، ومصر، ومنظمة التعاون الإسلامي، عن رفض إعلان المجلس الانتقالي، مؤكدين ضرورة العمل على تنفيذ اتفاق الرياض.

الاتحاد الأوروبي يحذر

بدوره أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه إعلان "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات، حكماً ذاتياً جنوبي اليمن، محذراً من تداعياته على جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام.

وفي تصريح صحفي ببروكسل، قال المتحدث باسم إدارة الشؤون الخارجية الأوروبية بيتر ستانو، إن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب "سيجلب مشكلات وعوائق أمام جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى السلام والاستقرار في اليمن".

وأضاف: "جرى التوصل إلى اتفاق في نوفمبر/تشرين الأول الماضي بالسعودية، وهو يساعد على خفض التصعيد في اليمن".

ولم يُنفَّذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، ويتبادلان اتهامات بالمسؤولية عن هذا الوضع.

ودعا ستانو الحكومة اليمنية وجميع الأطراف إلى تطبيق جميع شروط اتفاق الرياض.

التحالف يدعو إلى التراجع

من ناحيته حثّ التحالف بقيادة السعودية في اليمن "المجلس الانتقالي" على التراجع عن هذه الخطوة التي وصفها بأنها "تحركات تصعيدية"، في وقت ينبغي لكل الأطراف فيه التركيز على مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال التحالف في بيان إنه يؤكّد "ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه"، في إشارة إلى اتفاق لتقاسم السلطة توسطت السعودية بشأنه في نوفمبر/تشرين الثاني.

وعبّر التحالف عن دعمه الحكومة المدعومة من السعودية، وقال إن تنفيذ الاتفاق سيؤدي إلى تشكيل حكومة كفاءات سياسية مقرها عدن لمواجهة أزمة كورونا والسيول الأخيرة والتحديات الاقتصادية والتنموية.

وبعد ساعات من إعلان المجلس الانتقالي حكماً ذاتياً في الجنوب، أعلنت 6 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، رفضها هذا الإعلان، وتمسكها بالولاء للسلطة الشرعية وللرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وبجانب هذا الصراع، يعاني اليمن حرباً مستمرة منذ 6 سنوات بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ 2015 يدعم تحالف عسكري بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، التي تتصارع مع المملكة على النفوذ في عدد من الدول العربية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقّعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، اتفاقاً يتضمن 29 بنداً لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب.

ويتحكم المجلس الانتقالي في زمام الأمور بعدن جنوبي البلاد، منذ أغسطس/آب الماضي، بعد قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.