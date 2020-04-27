بدأت مصر مؤخراً بناء جدار معدني على طول حدودها مع قطاع غزة، البالغة نحو 14 كيلومتراً.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول، بأن الجيش المصري بدأ قبل نحو أسبوعين بناء جدار معدني يتوقع تزويده بـ"مجسّات إلكترونية"، على طول الحدود مع قطاع غزة، بارتفاع سبعة أمتار تقريباً، وهو يشبه تماماً جداراً تخطّط إسرائيل لإقامته، بخاصة أنها أيضاً بدأت زرع الأرض حول غزة بالمجسات.

وذكر الشهود أن عمليات البناء بدأت من محيط معبر كرم أبو سالم، شرقاً، وسيتواصل إلى البحر الأبيض المتوسط غرباً.

ولفتوا إلى أن القوات العاملة أنجزت نحو كيلومتر واحد من الجدار.

ويأتي بناء هذا الجدار بالتوازي مع جدار خراساني بدأت مصر بناءه في فبراير/شباط الماضي، وأنجزت نصفه تقريباً. ويبتعد الجدار المعدني الجديد (الأقرب للحدود الفلسطينية) عن نظيره الخرساني، نحو 8 أمتار حسب شهود العيان.

ويقع كلا الجدارين داخل الأراضي المصرية، ويفصل بينهما ممر مُعبَّد تسلكه عربات الجيش.

ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب من وزارة الداخلية بغزة، أو حركة حماس التي تحكم القطاع منذ عام 2007، على أعمال بناء الجدار، كما لم تصدر السلطات المصرية أي بيانات خاصة بالجدار.

وتعمل مصر منذ عام 2013 على هدم الأنفاق على الحدود مع غزة، كما أقامت منطقة عازلة، في عمق شبه جزيرة سيناء.

وتتعاون حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، منذ عام 2007، مع الجيش والأجهزة الأمنية المصرية، في ضبط الحدود، تنفيذاً لتفاهمات سابقة جرت بين الجانبين.

وكانت إسرائيل شيّدَت ما يُعرف بجدار الفصل في الضفة الغربية عام 2002 بطول 770 كيلومتراً، بينها نحو 142 كيلومتراً في الجزء المحيط بالقدس، بدعوى منع دخول الفلسطينيين إلى الأراضي الإسرائيلية والمستوطنات القريبة.