دعا وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، نظيره اليوناني نيكوس دندياس، إلى عدم توظيف القضايا الإنسانية في الأمور السياسية.

جاء ذلك في تغريدة لجاوش أوغلو على تويتر، رداً على تغريدة لدندياس، تتعلق بإجلاء تركيا 3 بحارة يونانيين من جيبوتي في 25 أبريل/نيسان، بواسطة الخطوط الجوية التركية.

ولم يتطرق وزير الخارجية اليوناني في تغريدته، إلى مساهمة تركيا في إجلاء البحارة الثلاثة، الذي ردّ عليه جاوش بقوله: "على الأقلّ لا توظفوا القضايا الإنسانية في السياسة، لا ننتظر شكركم لإجلائنا ثلاثة بحارة يونانيين، بل نفعل ذلك انطلاقاً من واجبنا الإنساني".

وأكدت مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول أنّ الخارجية اليونانية تقدمت بطلب رسمي لتركيا، من أجل إشراك البحارة اليونانيين الثلاثة في عملية إجلائها مواطنيها من جيبوتي.

وأشارت المصادر إلى أنّ جاوش أوغلو طلب من القائمين على حملة إجلاء المواطنين الأتراك من جيبوتي، إشراك البحارة اليونانيين الثلاثة.

وأعادت تركيا الأحد 3 بحارة يونانيين، تبلغ سنّهم 68 و71 و77 عاماً، من جيبوتي، بعدما تقطعت بهم سبل العودة إلى بلادهم، بسبب توقف حركة الطيران جراء تداعيات فيروس كورونا، وذلك بمساعدة سفارة أنقرة في جيبوتي.

ونقلت سفارة أثينا في أنقرة، مواطنيها عبر سيارة إلى الأراضي اليونانية.