أتمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية بناء ألفين و816 منزلاً داخل الأراضي السورية، في إطار حملة أطلقتها الهيئة لبناء 15 ألف منزل للنازحين السوريين بمحافظتَي إدلب وحلب.

وحسب الأناضول، أكد نائب رئيس الهيئة إرهان يملاك أنّ هدفهم من المشروع تأمين مأوى للنازحين السوريين في محافظتَي إدلب وحلب، مبيناً أن هذه الحملة سيستفيد منها نحو 90 ألف شخص.

وأكد يملاك تزويد الأسر بكل الاحتياجات الأساسية من وسائد وأغطية وحافظة مياه ومصباح كهربائي ومعدات مطبخ.

وتحت شعار "كن سقفاً للمظلوم" أطلقت الهيئة حملتها وتهدف إلى إسكان 10 آلاف أسرة نازحة بمنطقة إدلب، في المنازل المؤقتة.

في سياق متصل، أرسل الهلال الأحمر التركي 4 شاحنات مساعدات إنسانية إلى ريف محافظة إدلب السورية.

وبالتعاون مع جمعية "غون إشيغي" الإغاثية بولاية إسكي شهير التركية أرسل الهلال الأحمر التركي المساعدات التي تتضمن مواد غذائية إلى ريف إدلب، التي وُزعت على مخيمات النازحين السوريين هناك.

وتنشر هيئة الإغاثة دليلاً على موقعها من أجل الراغبين في التبرع بحملة المساعدات من المواطنين الأتراك والمقيمين الأجانب، وذلك بالتبرع بـ5 ليرات تركية بكتابة اسم "SURIYE" وإرسالها كرسالة قصيرة على الرقم 3072.

ويمكن التبرع بمبالغ أكبر عن طريق زيارة موقع هيئة الإغاثة التركية على الإنترنت أو عن طريق حساباتها البنكية تحت كود "Yaşam Evi Malzemeleri’’ (الاحتياجات المعيشية للمنزل).