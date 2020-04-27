سياسة
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بعد كورونا.. بكين تدرس سن قوانين للأمن البيولوجي وترفض دعوات التحقيق معها
فيما يبحث مجلس الشعب الصيني (البرلمان) مشروع قانون يتعلق بالأمن البيولوجي، بعد انتشار وباء كورونا في البلاد قبل أن يتفشى في مختلف أنحاء العالم، أكّدت بكين رفضها دعوات أُطلِقت للتحقيق حول مسؤوليتها عن انتشار الفيروس عالمياً.
بعد كورونا.. بكين تدرس سن قوانين للأمن البيولوجي وترفض دعوات التحقيق معها
بكين تدرس سن قانون لحماية الأمن البيولوجي بعد انتشار كورونا / Getty Images
27 أبريل 2020

بحث مجلس الشعب الصيني (البرلمان) مشروع قانون يتعلق بالأمن البيولوجي، بعد انتشار وباء كورونا في البلاد، قبل أن يتفشى في مختلف أنحاء العالم.

ووفقاً لصحيفة غلوبال تايمز التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، بحثت اللجنة الدائمة في مجلس الشعب الأحد، مشروع قانون "الأمن البيولوجي" للوقاية من "الإرهاب البيولوجي" و"مجابهة التهديدات البيولوجية".

ومن المتوقع أن يشجع القانون على تأسيس "مراكز لإدارة الأمن البيولوجي" التي من شأنها تحديد مصادر الأخطار المتعلقة بالأمن البيولوجي ومراقبتها، وتقديم تقارير عنها والتحذير المبكر.

وتستمر اجتماعات اللجنة الدائمة حتى 29 أبريل/نيسان الجاري، ومن المنتظر أن تُسن القوانين الجديدة في اجتماعات مجلس الشعب المؤجلة بسبب انتشار كورونا.

رفض دعوات للتحقيق

يحدث ذلك بالتزامن مع معارضة بكين دعوات لإجراء تحقيق في مسؤوليتها عن انتشار كورونا عالمياً، مستشهدة بأخطاء ارتكبتها الولايات المتحدة في مواجهة الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جنغ شوانغ الاثنين، في مؤتمر صحفي: "نأمل أن تستجيب الولايات المتحدة لقلق المجتمع الدولي مما تفعله، وربما تجب دعوة منظمة الصحة العالمية للمساعدة في التحقيق".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية التي تعد الولايات المتحدة أكبر ممول لها، قائلاً إنها "استجابت بشكل ضعيف للوباء وأظهرت تحيزاً مؤيداً للصين".

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي الصينية، وسرعان ما انتشر في سائر أنحاء العالم.

وحتى ظهر الاثنين، تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم 3 ملايين، أما عدد حالات الوفاة فبلغ 207 آلاف و265، وحالات الشفاء 883 ألفاً و216، وفق أرقام موقع WorldoMeter.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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