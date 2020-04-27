تدخل غالبية الدول الأوروبية أسبوعاً حاسماً، يبدأ فيه رفع تدابير الحجر الصحي المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما عاد عشرات آلاف الطلاب إلى المدارس في شنغهاي وبكين بعد نحو أربعة أشهر من الإغلاق لوقف انتشار الفيروس مع الالتزام المشدد لإجراءات الوقاية، فيما تعود أكبر مدن الصين تدريجياً إلى الحياة الطبيعية.

أسبوع حاسم في أوروبا

وتبدأ إيطاليا، ثاني أكثر دولة تضرراً من الفيروس، الأسبوع المقبل، التخفيف من إجراءات الوقاية الصحية، إذ صرح رئيس وزراءها جوزيبي كونتي الأحد، بأن بلاده ستسمح للمصانع ومواقع البناء بإعادة فتح أبوابها اعتباراً من 4 مايو/أيار المقبل.

وقال: "نتوقع تحدياً بالغ التعقيد... سنتعايش مع الفيروس وسنضطر إلى التكيف مع كل إجراء احترازي ممكن"، في إطار الاستعدادات لإنهاء تدريجي لأطول إجراءات للعزل الصحي بسبب كورونا في أوروبا.

وفي إسبانيا، ثالث دولة في قائمة الأكثر تضرراً من كورونا في العالم، يُسمح للأطفال بالخروج من منازلهم الاثنين، للمرة الأولى منذ 6 أسابيع.

وتعيش إسبانيا منذ 14 مارس/آذار إغلاقاً عاماً، وإجراءات عزل مشددة مُددت حتى 9 مايو/أيار المقبل، تحظر الخروج على من هم دون 14 عاماً حتى لو كانوا برفقة أهاليهم.

أما فرنسا فسيطلع الفرنسيون الثلاثاء، على الاستراتيجية الوطنية التي أعدتها الحكومة لبدء الخروج التدريجي من الحجر الصحي المنزلي، وحددت 17 أولوية لإخراج البلاد تدريجياً من حالة الإغلاق اعتباراً من 11 مايو/ آيار، بينها إعادة فتح المدارس، واستئناف عمل الشركات، وعودة حركة وسائل النقل العام إلى طبيعتها.

مدارس الصين تفتح

وفي الصين، عاد عشرات آلاف الطلاب إلى المدارس في شنغهاي وبكين الاثنين، بعد أشهر من الإغلاق لوقف انتشار كورونا.

واستأنف طلاب شنغهاي في عامهم الدراسي الأخير أو الصفوف الثانوية الدراسة، فيما سمح فقط لطلاب التعليم العالي في بكين بالعودة إلى المدارس للتحضير لاختبار دخول الجامعة.

وكانت المدارس أغلقت أبوابها في مختلف أنحاء البلاد منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وبدأت تفتح تدريجياً الشهر الماضي، فيما يرتقب أن تستأنف الدراسة في ووهان التي كانت البؤرة الأولى للوباء في 6 مايو/أيار.

وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 207 آلاف شخص في العالم، 90% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ بدء انتشاره في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحتى صباح الاثنين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس ثلاثة ملايين حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 207 آلاف، فيما تعافى أكثر من 882 ألفاً، وفق موقع وورلد ميتر المختص برصد ضحايا الفيروس.