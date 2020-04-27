سياسة
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وزير الصناعة التركي: بدأنا تزويد مستشفياتنا بأجهزة تنفس محلية الصنع
قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك في مقابلة أجرتها معه وكالة الأناضول، إن وزارته بدأت تزويد المستشفيات التركية بأجهزة تنفس صناعي محلية الصنع، أُنتِجت حديثاً بخبرات محلية 100%، وفقاً لمعايير عالمية.
وزير الصناعة التركي: بدأنا تزويد مستشفياتنا بأجهزة تنفس محلية الصنع
ورانك يقول إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية بدأت تزويد المستشفيات بأجهزة تنفس صناعي محلية الصنع / AA
27 أبريل 2020

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك إن وزارته بدأت تزويد المستشفيات التركية بأجهزة تنفس صناعي محلية الصنع، أُنتِجت حديثاً وفقاً لمعايير عالمية.

وأضاف ورانك في مقابلة مع الأناضول، أن "أجهزة التنفس صنِّعت وفق المعايير العالمية بخبرات محلية 100%.. وتركيا قادرة على تصدير هذا النوع من الأجهزة الطبية".

وأشار الوزير إلى أن المهندسين الأتراك عملوا على إنتاج جهاز التنفس الصناعي خلال فترة قصيرة لم تتجاوز 14 يوماً.

وتابع: "المهندسون الأتراك أنتجوا جهاز التنفس الصناعي متحلّين بوعي يستلهم قوته من قيم النضال الوطني الذي خاضه الشعب التركي إبان مرحلة الحملة الوطنية (حرب الاستقلال)"، في إشارة إلى مسيرة النضال التي قادها مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك (1919-1923)، وتكللت بتحرير تركيا وإعلان الجمهورية.

وأوضح ورانك أن إنتاج جهاز التنفس وتطويره تم على يد خبراء من شركات تركية أبرزها آرجليك (Arçelik) وعملاق الصناعات الدفاعية التركية أسيلسان (Aselsan) وبايكار (Baykar) وبيوسيس (Biosys)، بالتعاون مع وزارة الصحة وبتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

ولفت إلى أن أجهزة التنفس الصناعي المنتجة اجتازت الاختبارات اللازمة بنجاح وحازت تقدير الأطباء المختصين.

وذكر أن التجارب الأولى لأجهزة التنفس الصناعي أُجريت في مدينة "باشاق شهير" الطبية في إسطنبول، مضيفاً أن "الفرق التقنية والمهندسين الذين شاركوا في إنتاج أجهزة التنفس الصناعي لم يحققوا هذا الإنجاز المهم من أجل كسب المال، بل أنجزوه متحلِّين بفيض من المشاعر الوطنية".

وتابع: "لقد عملوا بجد وإخلاص ليل نهار من أجل إنتاج الجهاز الذي يصعب استيراده في هذه المرحلة لما يشهده القطاع الصحي والمستشفيات حول العالم من ظروف استثنائية في ظل تفشي وباء كورونا".

وفي ختام حديثه، أكّد ورانك أن وزارة الصناعة ضاعفت من مشاريع الاستثمار في البحث والتطوير وتنمية الموارد البشرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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