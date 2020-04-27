قال مستشار اقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت الأحد، إن إغلاق الاقتصاد الأمريكي بسبب فيروس كورونا يمثل صدمة ذات أبعاد تاريخية ويرجح أن تدفع معدل البطالة إلى 16% الشهر الجاري.

جاء ذلك في تصريحات لمستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقناة ABC، قائلاً: "إنه وضع خطير في حقيقة الأمر وأعتقد أن هذه أكبر صدمة سلبية شهدها اقتصادنا إلى الآن. سوف نشهد معدل بطالة يقترب من المعدلات التي شهدناها خلال الكساد الكبير" في الثلاثينيات.

وصرح هاسيت للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أن معدل البطالة سيقفز إلى مستوى ربما حول 16% في تقرير الوظائف المقبل" المقرر صدوره في 8 مايو /آيار، متضمناً بيانات شهر أبريل/نيسان.

وأضاف أن التغيير في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من هذا العام سيكون "رقماً كبيراً" على نحو سلبي.

وقال هاسيت: "أعتقد أن الشهرين المقبلين سيبدوان مرعبين"، وأضاف: "سترون أعداداً أسوأ من أي شيء رأيناه من قبل"، مشيراً إلى بيانات الاقتصاد الأمريكي.

وأكد: "سنحتاج إلى سياسات مدروسة كبيرة حقاً لوضعها معاً حتى يعود التفاؤل للناس مجدداً".

وأضرت إجراءات العزل العام في أنحاء البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالاقتصاد الأمريكي، إذ أغلقت شركات وتسببت في ارتفاع معدل البطالة.

وقدم عدد قياسي من الأمريكيين بلغ 26.5 مليون شخص طلبات إعانة بطالة منذ منتصف مارس/آذار، وتضررت تجارة التجزئة وبناء المساكن وثقة المستهلكين.

وكان الكونغرس قد وافق على حزمة مساعدات بثلاثة تريليونات دولار هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، لتخفيف أثر فيروس كورونا ودعم المواطنين الذين فقدوا وظائفهم والاقتصاد الذي يمر بحالة صعبة للغاية.