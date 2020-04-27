سياسة
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سيول: زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حيّ وبصحة جيدة
قال مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية مون شونغ-إين في حوار أجرته معه قناة CNN الأمريكية، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "حيٌّ وبصحة جيدة"، نافياً صحة "الشائعات حول حالته الصحية".
سيول: زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حيّ وبصحة جيدة
ترددت شائعات حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي جده كيم إيل سونغ / AP
27 أبريل 2020

أكّد المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "حيٌّ وبصحة جيدة"، نافياً صحة "الشائعات حول حالته الصحية".

وقال المستشار مون شونغ-إين في حوار أجرته معه الأحد، قناة CNN الأمريكية، إن كيم يقيم منذ 13 أبريل/نيسان الجاري، في وونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، مؤكداً أن بلاده "لم ترصد أي نشاط مشبوه حتى الساعة".

وتضاعفت الشائعات في الأيام الأخيرة حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي جده كيم إيل سونغ في 15 أبريل/نيسان الجاري.

وظهر كيم للمرة الأخيرة في 11 أبريل/نيسان، خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الحاكم، ثم في جولة تفقدية لقاعدة جوية، تحدثت عنها وسائل إعلام رسمية في 12 من الشهر نفسه.

وكان موقع "دايلي أن كاي" الذي يديره كوريون شماليون منشقون ذكر أن الزعيم الكوري الشمالي خضع لعملية جراحية بسبب معاناته من مشاكل في شرايين القلب، وأنه يقضي فترة نقاهة في محافظة بيون غان في الشمال.

ونقلاً عن مصدر كوري شمالي لم تُحدد هويته، قال الموقع إن كيم خضع لعلاج بشكل طارئ بسبب مشكلات مرتبطة "بتدخينه الشديد وبدانته".

وقللت كوريا الجنوبية التي لا تزال علاقاتها مع جارتها الشمالية متوترة، من أهمية تلك الأخبار.

كما نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن "تدرس معلومات" تفيد بأن كيم "في حالة شديدة الخطورة نتيجة لعملية جراحية"، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبر الخميس، أن المعلومات المتعلقة بتدهور صحة كيم على الأرجح "خاطئة".

وأفادت الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية "رودونغ سينمون" الاثنين، بأن كيم أرسل رسالة شكر إلى عمال المشروع السياحي الضخم في وونسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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