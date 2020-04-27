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المجلس الانتقالي باليمن يعلن الحكم الذاتي في الجنوب والحكومة تتهمه بالتمرد، وتركيا تسجل أدنى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ 20 يوماً.

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اليمن.. المجلس الانتقالي يعلن الحكم الذاتي في الجنوب والحكومة تتهمه بالتمرد

أعلن المجلس الانتقالي في اليمن ليل السبت-الأحد، الجنوب اليمني منطقة حكم ذاتي، وكلّف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية تنفيذ حالة الطوارئ والإدارة الذاتية في عدن وعموم محافظات الجنوب. [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس المدعوم إماراتياً ونشره على موقعه الإلكتروني، قال فيه إنه "بات لزاماً اتخاذ الاجراءات التي تحفظ للجنوبيين حقهم في العيش الكريم بعد صلف الحكومة اليمنية وتعنُّتها في القيام بواجباتها، وتسخيرها موارد الشعب وممتلكاته في تمويل أنشطة الفساد". [TRT عربي]

تركيا تسجل أدنى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ 20 يوماً

أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أنّ بلاده سجلت الأحد، أدنى معدل للإصابات بفيروس كورونا منذ 20 يوماً. [TRT عربي]

وذكر قوجه في تغريدة على تويتر أنه: "جرى تسجيل 2357 إصابة جديدة فقط ليصل إجمالي الإصابات إلى 110 آلاف و130". [TRT عربي]