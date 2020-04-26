أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أنّ بلاده سجلت، الأحد، أدنى معدل للإصابات بفيروس كورونا منذ 20 يوماً.

وذكر قوجه في تغريدة على تويتر أنه: "جرى تسجيل 2357 إصابة جديدة فقط ليصل إجمالي الإصابات 110 آلاف و130".

وأشار الوزير التركي إلى "تسجيل 3 آلاف و558 حالة شفاء من كورونا ترفع إجمالي المتعافين إلى 29 ألفاً و140".

ولفت إلى "تسجيل 99 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 2805"، مشيراً إلى "استمرار تراجع أعداد المرضى في العنايات المركزة".

ولليوم الثالث على التوالي تسجل تركيا حالات شفاء أكثر من حالات الإصابة.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين و972 ألفاً حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 205 آلاف، فيما تعافى أكثر من 873 ألفاً، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.