أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأحد، أن مليشيات خليفة حفتر قصفت مطار معيتيقة بطرابلس والأحياء السكنية المحيطة به.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.

وقال البيان إن "مليشيات حفتر الإرهابية تواصل القصف المتكرر بصواريخ غراد على مطار معيتيقة والأحياء السكنية في محيطه".

ولفت البيان إلى أن المليشيات استهدفت كذلك "منطقة عين زارة جنوبي طرابلس"، وقصفت بشكل مستمر ومتكرر الأحياء المكتظة بالسكان".

ورغم إعلان مليشيات حفتر، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أنها تواصل هجوماً بدأته 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دولياً.

ورداً على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر، ما ألحق بالأخيرة هزائم ساحقة.