ذكر موقع "38 نورث" السبت، نقلاً عن تحليل لصور أقمار صناعية للمنطقة أن قطار يُحتمل أن يكون مملوكاً للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ كان متوقفاً في محطة سكة حديد في مدينة وونسان منذ 21 أبريل/نيسان الجاري على الأقلّ، وسط تكهنات حول صحته نجمت جزئياً عن عدم ظهوره منذ مدة طويلة.

ولم يُذكر مع صور الأقمار الصناعية الصادرة عن "38 نورث"، وهو موقع متخصص في دراسات كوريا الشمالية، أي شيء عن المشكلات الصحية المحتملة لكيم، فيما تأكد ما ذكرته الاستخبارات الكورية الجنوبية بأن كيم يقيم خارج العاصمة بيونغيانغ.

وقال الموقع إن القطار، الذي يبلغ طوله نحو 250 متراً، لم يكن موجوداً في 15أبريل/نيسان، لكنه كان موجوداً في 21 و23 أبريل/نيسان الجاري.

وأضاف الموقع: "وجود القطار لا يثبت مكان وجود الزعيم الكوري الشمالي ولا يشير إلى أي شيء بشأن صحته، لكنه يضفي وزناً على التقارير التي تفيد بأن كيم يقيم في المدينة الخاصة بالنخبة والواقعة على الساحل الشرقي للبلاد".

وتشير الصور إلى أن القطار وصل قبل 21 أبريل/نيسان وكان لا يزال موجوداً في 23 أبريل/نيسان، عندما بدا أنه تَغيَّر موضعه للمغادرة.

لم يمنع هذا تزايد الشائعات غير المؤكدة وتقارير وسائل الإعلام حول صحة كيم، التي ظهرت منذ أن غاب عن فاعليات ذكرى عيد ميلاد جده مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ في الخامس عشر من إبريل/نيسان، فيما لا تزال وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صامتة بشأن التكهنات حول صحة كيم.

ونقلت قناة "إس بي إس" الكورية الجنوبية الخميس عن مسؤول حكومي، قوله إن كيم على الأرجح في وونسان منذ أربعة أيام على الأقلّ، وإنه سيظهر علناً قريباً.

وأضافت القناة أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب مكان توقف قطار كيم، الذي شوهد في وونسان، فيما لا تزال طائرته التي يستخدمها عادة للتنقل إلى وونسان، في بيونغ يانغ.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها غياب كيم الشكوك، ففي عام 2014، لم يظهر كيم علناً لستة أسابيع قبل أن يُشاهَد مجدداً متكئاً إلى عصا، وأكدت حينها الاستخبارات الكورية الجنوبية، حسب وكالة يونهاب، أن الزعيم الكوري الشمالي خضع لعملية إزالة التهاب من كاحله.