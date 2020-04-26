تظاهر قرابة ألف إسرائيلي مساء السبت وسط العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، في أول تظاهرة من نوعها ضدّ مخطط الحكومة الإسرائيلية المقترَح حديثاً لضمّ أجزاء من الأراضي الفلسطينية لسيادتها.

وقالت حركة "السلام الآن" الحقوقية عبر حسابها على تويتر: "تظاهر المناهضون للضمّ، في أحدث احتجاج لحركة (الرايات السوداء)، في ميدان رابين، وسط تل أبيب".

وأضافت الحركة أن "هذه الأعمال تفسد ديمقراطيتنا، يجب أن نمنع خطط (رئيس الوزراء بينامين) نتنياهو و(بيني) غانتس، لضمّ أجزاء من الضفة الغربية".

ويقضي الاتفاق بالبدء في طرح مشروع قانون لضمّ غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/تموز المقبل.

كما احتجّ المتظاهرون على اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية بين نتنياهو وغانتس، وبموجبه يظلّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة فيما يستعدّ للمحاكمة بتهمة الفساد.

ويعارض المحتجون تعيين نتنياهو رئيساً للوزراء ما دام يُشتبه في كونه مجرماً، ويقولون إن اتفاق حكومة الوحدة، الذي يمنح نتنياهو سلطة تعيين القضاة والمسؤولين القانونيين "يسحق الديمقراطية" ويهدف إلى إنقاذ نتنياهو من مشكلاته القانونية.

ومن المقرر أن يَمثُل نتنياهو أمام محكمة الشهر المقبل بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشى، وهي التهم التي ينكرها.

ووقّع نتنياهو والقائد العسكري السابق بيني غانتس، زعيم حزب أزرق-أبيض، على اتفاق لتقاسُم السلطة، يتناوبان بموجبه على رئاستها، أن يبدأ نتنياهو بالرئاسة لمدة 18 شهراً، بعد أسابيع من المفاوضات بشأن ما وصفوه بحكومة "الطوارئ الوطنية" التي تهدف إلى إدارة دفة البلاد خلال تفشي كورونا.