ارتفعت وفيات فيروس كورونا حول العالم إلى 200 ألف و400، السبت، حسب معطيات حديثة.

وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا كورونا، ارتفاع الإصابات إلى مليونين و874 ألفاً.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات في العالم، بـ52 ألفاً و838، تلتها إيطاليا بـ26 ألفاً و384، وإسبانيا بـ22 الفاً و902، وفرنسا بـ22 ألفاً و245.

وجاءت بريطانيا خامسةً، بـ20 ألفاً و319 وفاة، ثم بلجيكا بـ6 آلاف و917، وألمانيا بـ5 آلاف و805، وإيران بـ5 آلاف و650، والصين بـ4 آلاف و632.

وتماثل للشفاء من الفيروس عالمياً، 823 ألفاً و306 من المصابين، بينما يتلقى العناية الطبية بالمستشفيات مليون و847 ألفاً و864

ارتفاع الضحايا عربياً

من جانب آخر، ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في كل من السعودية والبحرين وفلسطين والأردن، السبت، وفق إحصاءات رسمية.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 9 وفيات و1197 إصابة، و166 حالة تعافٍ.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي ضحايا الفيروس في المملكة ارتفع إلى 16 ألفاً و299 إصابة، منها 136 وفاة، و2215 حالة شفاء.

وفي البحرين، قالت وزارة الصحة، في بيان، إنها سجلت 70 إصابة، ليصل الإجمالي 2576.

كما رصدت الوزارة 51 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1160، فيما استقرت الوفيات عند 8.

من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، في مؤتمر صحفي برام الله، تسجيل 11 إصابة.

وأوضحت كيلة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 351، منها 17 بقطاع غزة، والبقية بالضفة الغربية.

وفي غزة، أشار المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، إلى مغادرة 8 حالات الحجر الصحي الإلزامي بعد تعافيهم من الفيروس. وأكد القدرة عدم تسجيل إصابات جديدة خلال الساعات الماضية.

فيما قال وزير الصحة الأردني سعد جابر، في مؤتمر صحفي، إن بلاده سجلت 3 إصابات، ما يرفع الإجمالي إلى 444. كما أفاد بتسجيل 6 حالات شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 335، فيما توقفت الوفيات عند 7.