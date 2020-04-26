أهم الأحداث:

عدد المتعافين من كورونا في تركيا يتجاوز عدد المصابين لليوم الثاني على التوالي، ومنظمة الصحة العالمية تقول إنه لا دليل على أن المتعافين من كورونا غير معرضين للإصابة ثانية.

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لليوم الثاني.. عدد المتعافين من كورونا في تركيا يتجاوز عدد المصابين

لليوم الثاني على التوالي، تجاوز عددُ المتعافين من فيروس كورونا في تركيا خلال آخر 24 ساعة، عدد المصابين الجدد. [TRT عربي]

وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجه على صفحته بتويتر، أنّ عدد المتعافين من فيروس كورونا، ممن غادروا المستشفيات وصل إلى 3 آلاف و845، أما عدد الإصابات الجديدة فبلغ ألفين و861. [TRT عربي]

منظمة الصحة: لا دليل على أن المتعافين من كورونا غير معرضين للإصابة ثانية

قالت منظمة الصحة العالمية السبت، إنه "لا دليل" حاليّاً على أن المتعافين من فيروس كورونا، ولديهم أجسام مضادة، غير معرضين للعدوى بالفيروس ثانية، حسب وكالة رويترز. [TRT عربي]

وحذّرت المنظمة في بيان، من إصدار "جوازات حصانة"، أو "شهادات أمان من المخاطر" لمن أصيبوا، وقالت إن هذا الأمر قد يزيد خطر الانتشار، لأن هؤلاء الأشخاص قد يتجاهلون الإرشادات. [TRT عربي]

وفي الوقت الذي باشرت فيه عدة دول رفع تدابير الحجر المنزلي، طرح خبراء احتمال إصدار "جوازات مرور مناعية" تسمح للذين طوروا مناعة ضد الفيروس بمعاودة العمل قبل سواهم. [TRT عربي]