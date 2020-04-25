سياسة
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تركيا تواصل إجلاء رعاياها العالقين في مختلف دول العالم
أجلت السلطات التركية، السبت، دفعة جديدة مكونة من 346 مواطناً كانوا عالقين بالولايات المتحدة، في إطار عملية إجلاء واسعة لمواطنيها حول العالم، جراء تداعيات فيروس كورونا.
تركيا تواصل إجلاء رعاياها العالقين في مختلف دول العالم
تركيا أطلقت عملية إجلاء واسعة لجلب نحو 25 ألف مواطن من 59 دولة لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم / AA
25 أبريل 2020

تواصل تركيا، إجلاء رعاياها العالقين في مختلف دول العالم، جراء تداعيات فيروس كورونا.

وأجلت السلطات، السبت، دفعة جديدة مكونة من 346 مواطناً كانوا عالقين بالولايات المتحدة، في إطار عملية إجلاء واسعة.

وحطت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية في مطار ولاية غازي عنتاب (جنوب)، وعلى متنها 346 مواطناً عائدين من الولايات المتحدة.

كما أرسلت تركيا طائرة لإجلاء المواطنين العالقين في نيجيريا وغانا.

وحطت الطائرة في مطار العاصمة النيجيرية أبوجا، ونقلت 90 مواطناً، وتوجهت بعدها إلى عاصمة غانا ‎أكرا، لتقل أتراكاً عالقين فيها.

وتجري فرق طبية بالمطارات فحوصات أولية للعائدين، يتم بعدها نقلهم إلى مساكن طلابية عبر حافلات خاصة، من أجل إخضاعهم لحجر صحي لمدة 14 يوماً.

وفي وقت سابق السبت، أجلت تركيا 225 مواطناً من الولايات المتحدة، و244 من إيطاليا، و87 من ماليزيا، لقضاء شهر رمضان مع أسرهم، بعد أن تقطعت بهم السبل جراء تداعيات كورونا.

وفي 17 أبريل/نيسان الجاري، أطلقت تركيا عملية إجلاء واسعة لجلب نحو 25 ألف مواطن من 59 دولة، لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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