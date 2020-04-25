سياسة
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لليوم الثاني.. عدد المتعافين من كورونا في تركيا يتجاوز عدد المصابين
أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجه عبر صفحته بتويتر، أنّ عدد المتعافين من فيروس كورونا، ممن غادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة وصل إلى 3 آلاف و845، متجاوزاً بذلك عدد الإصابات الجديدة التي بلغت ألفين و861.
لليوم الثاني.. عدد المتعافين من كورونا في تركيا يتجاوز عدد المصابين
أشار الوزير إلى أنّ عدد حالات التعافي ممن غادروا المستشفيات تجاوز عدد الإصابات الجديدة بـ984 حالة / AA
25 أبريل 2020

لليوم الثاني على التوالي، تجاوز عددُ المتعافين من فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في تركيا، عدد المصابين الجدد.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجه على صفحته بتويتر، أنّ عدد المتعافين من فيروس كورونا، ممن غادروا المستشفيات وصل إلى 3 آلاف و845، أما عدد الإصابات الجديدة فبلغ ألفين و861.

وأشار الوزير إلى أنّ عدد حالات التعافي ممن غادروا المستشفيات تجاوز عدد الإصابات الجديدة بـ 984 حالة.

وحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة، ارتفع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى ألفين و706، بعد تسجيل 106 وفاة جديدة.

وارتفع عدد الإصابات إلى 107 آلاف و773 بعد تسجيل ألفين و861 إصابة جديدة.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين و870 ألفاً حول العالم، توفي منهم أكثر من 200 ألف، فيما تعافى أكثر من 823 ألفاً، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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