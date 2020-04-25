ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 51 ألفاً و956، إثر تسجيل 1993 حالة.

يأتي ذلك مع زيادة الإصابات والوفيات يومياً في البلاد التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تأثراً بجائحة كورونا.

ووفق أحدث بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، السبت، فإن عدد الإصابات بلغ 905 آلاف و364، بعد تسجيل 36 ألفاً و192 حالة.

من جانب آخر، تتصدر نيويورك قائمة المدن الأكثر تأثراً بالفيروس، حيث بلغ عدد الإصابات فيها 278 ألفاً و445، وتوفي نحو 21 ألفاً و264. وتأتي نيوجيرسي في المرتبة الثانية، تليها ماساتشوستس.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بعدد الإصابات بالفيروس تليها إيطاليا.

القارة السمراء.. أعداد متصاعدة

وفي القارة الإفريقية أيضاً، ارتفع عدد الوفيات، السبت، ليصل إلى 1331، إثر تسجيل 33 حالة في آخر أربع وعشرين ساعة.

وحسب معطيات المركز الإفريقي لمراقبة ومنع الأمراض "Africa CDC"، فقد سجلت البلدان الإفريقية 1626 إصابة بالفيروس.

وأظهرت المعطيات نفسها ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 29 ألفاً و53. وأشارت إلى تعافي 8 آلاف و364 مصاباً، في عموم القارة السمراء.

وتصدرت كل من الجزائر ومصر والمغرب وجنوب إفريقيا، البلدان الأكثر تسجيلاً للوفيات جراء كورونا في القارة.

وإجمالاً، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين و855 ألفاً حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 198 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 815 ألفاً، وفق موقع "worldometers" المختص برصد ضحايا الفيروس.