سياسة
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الرئاسة التركية: أرسلنا مستلزمات طبية إلى 54 دولة لمكافحة كورونا
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن بلاده أرسلت مستلزمات طبية إلى 54 دولة لدعم جهود مكافحة وباء كورونا. مشيراً إلى أن تركيا ستبدأ قريباً في الانتقال إلى الإنتاج المتسلسل لجهاز "Sahra" الوطني للتنفس الاصطناعي.
الرئاسة التركية: أرسلنا مستلزمات طبية إلى 54 دولة لمكافحة كورونا
الرئاسة التركية تؤكد دعمها العديد من البلدان والحلفاء في هذه المرحلة العصيبة / AA
25 أبريل 2020

أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، السبت، أن بلاده أرسلت مستلزمات طبية إلى 54 دولة لدعم جهود مكافحة وباء كورونا.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها ألطون عبر حسابه على موقع تويتر، أكد فيها أن تركيا تدعم العديد من البلدان والحلفاء في هذه المرحلة العصيبة.

ولفت ألطون إلى أن حملة صناعة الأجهزة الطبية اللازمة في مكافحة فيروس كورونا، بجهود محلية آتت ثمارها.

وأضاف أن بلاده ستبدأ قريباً في الانتقال إلى الإنتاج المتسلسل لجهاز "Sahra" الوطني للتنفس الاصطناعي (جهاز تنفس ميكانيكي جديد تعكف وزارة الدفاع على إنتاجه).

وأكد أن تركيا مصممة على الاكتفاء الذاتي في تلبية احتياجاتها من المعدات الطبية.

وقال: لقد أرسلنا مستلزمات طبية إلى 54 دولة، مثل مجموعات الاختبار، والقفازات، والكمامات.

وأضاف: من مبدأ تحليها بالمسؤولية الإنسانية، تدعم تركيا العديد من البلدان الصديقة والحليفة خلال هذه المرحلة العصيبة.

ونوه ألطون إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان، يسيّر من جهة المبادرات الفردية لمساعدة البلدان الأخرى، ومن جهة أخرى يقود المبادرات العالمية من أجل تحرك مشترك ضد جائحة كورونا.

وأشار إلى أن أردوغان أجرى اتصالات دبلوماسية مع قادة العديد من الدول في هذا الإطار، كان آخرها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، تناول فيها معهم الوضع الراهن في ظل الجائحة، والخطوات الواجب اتخاذها بعد الوباء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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