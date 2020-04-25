سياسة
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منظمة الصحة: لا دليل على أن المتعافين من كورونا غير معرضين للإصابة ثانية
أعلنت منظمة الصحة العالمية عدم وجود دليل كافٍ حالياً يؤكد أن المتعافين من فيروس كورونا، ولديهم أجسام مضادة، غير معرضين للعدوى ثانية بالفيروس، وحذرت من إصدار "جوازات حصانة"، أو "شهادات أمان من المخاطر" لمن أصيبوا.
منظمة الصحة: لا دليل على أن المتعافين من كورونا غير معرضين للإصابة ثانية
طرح خبراء احتمال إصدار "جوازات مرور مناعية" تسمح للذين طوّروا مناعة ضد الفيروس بمعاودة العمل قبل سواهم / Reuters
25 أبريل 2020

قالت منظمة الصحة العالمية السبت، إنه "لا دليل" حالياً على أن المتعافين من فيروس كورونا، ولديهم أجسام مضادة، غير معرضين للعدوى بالفيروس ثانية، حسب وكالة رويترز.

وحذرت المنظمة في بيان، من إصدار "جوازات حصانة"، أو "شهادات أمان من المخاطر" لمن أصيبوا، وقالت إن هذا الأمر قد يزيد خطر الانتشار، لأن هؤلاء الأشخاص قد يتجاهلون الإرشادات.

وفي الوقت الذي باشرت فيه عدة دول رفع تدابير الحجر المنزلي، طرح خبراء احتمال إصدار "جوازات مرور مناعية" تسمح للذين طوروا مناعة ضد الفيروس بمعاودة العمل قبل سواهم.

وتجري دراسات واسعة النطاق بهذا الصدد في ألمانيا حيث خضع عشرات آلاف الأشخاص لمثل هذه التحاليل، فيما يُبدِي الباحثون والسياسيون في بلدان أخرى اهتماماً بفحص مستوى المناعة لدى المواطنين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وحتى ظهر السبت أصاب كورونا أكثر من مليونين و849 ألفاً حول االعالم، توُفي منهم أكثر من 198 ألفاً، وتعافى قرابة 800 ألف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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