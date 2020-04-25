أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 20 إرهابياً من منظمة YPG/PKK، خلال محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية نبع السلام شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك في بيان للوزارة السبت، أوضحت فيه أن قوات المهامّ الخاصة التركية أحبطت محاولة تسلل لإرهابيي YPG/PKK، كانت تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة عملية نبع السلام.

وأضاف البيان: "حُيّد 20 عنصراً من المنظمة الإرهابية إثر عملية ناجحة، دون السماح لهم بتحقيق أهدافهم".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام شرق نهر الفرات، لتطهير المنطقة من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علّق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.