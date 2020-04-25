سياسة
2 دقيقة قراءة
في إطار اتفاق السلام.. أفغانستان تفرج عن 250 سجيناً من طالبان
أطلقت السلطات الأفغانية سراح 250 سجيناً من عناصر حركة طالبان، في إطار اتفاق السلام المبرم بين الحركة والولايات المتحدة، ليصل عدد سجناء الحركة المفرج عنهم إلى 550، بناءً على لائحة قدمتها طالبان للحكومة الأفغانية.
في إطار اتفاق السلام.. أفغانستان تفرج عن 250 سجيناً من طالبان
السلطات الأفغانية أخذت من المفرجين تعهداً بعدم الانخراط في المعارك والاشتباكات مجدداً - صورة أرشيفية / Reuters
25 أبريل 2020

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل السبت، إطلاق سراح 250 سجيناً من عناصر حركة طالبان، في إطار اتفاق السلام المبرم بين الحركة والولايات المتحدة.

وأوضح فيصل في تصريح صحفي، أن عدد سجناء الحركة المفرج عنهم وصل إلى 550، مع إطلاق سراح الدفعة الجديدة، بناء على لائحة قدمتها طالبان للحكومة الأفغانية.

وأكد المتحدث أن السلطات الأفغانية أخذت من المفرجين تعهداً بعدم الانخراط في المعارك والاشتباكات مجدداً.

وأشار إلى أن عملية الإفراج عن سجناء الحركة ستتواصل في الفترة المقبلة، وقال إن حكومة بلاده تتنظر من طالبان في المقابل الإفراج عن الرهائن المحتجزين لديها.

وفي 29 فبراير/شباط الماضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة اتفاقاً بين الولايات المتحدة وطالبان يُمهد الطريق، وفق جدول زمني، لانسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أفغانستان، وتبادل الأسرى.

وحتى اليوم أفرجت السلطات الأفغانية عن 550 سجيناً من طالبان، فيما أخلت الحركة سبيل 60 رهينة.

وتعاني أفغانستان من حرب مستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم طالبان، لارتباطها بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة يوم 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us