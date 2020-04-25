أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل السبت، إطلاق سراح 250 سجيناً من عناصر حركة طالبان، في إطار اتفاق السلام المبرم بين الحركة والولايات المتحدة.

وأوضح فيصل في تصريح صحفي، أن عدد سجناء الحركة المفرج عنهم وصل إلى 550، مع إطلاق سراح الدفعة الجديدة، بناء على لائحة قدمتها طالبان للحكومة الأفغانية.

وأكد المتحدث أن السلطات الأفغانية أخذت من المفرجين تعهداً بعدم الانخراط في المعارك والاشتباكات مجدداً.

وأشار إلى أن عملية الإفراج عن سجناء الحركة ستتواصل في الفترة المقبلة، وقال إن حكومة بلاده تتنظر من طالبان في المقابل الإفراج عن الرهائن المحتجزين لديها.

وفي 29 فبراير/شباط الماضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة اتفاقاً بين الولايات المتحدة وطالبان يُمهد الطريق، وفق جدول زمني، لانسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أفغانستان، وتبادل الأسرى.

وحتى اليوم أفرجت السلطات الأفغانية عن 550 سجيناً من طالبان، فيما أخلت الحركة سبيل 60 رهينة.

وتعاني أفغانستان من حرب مستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم طالبان، لارتباطها بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة يوم 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه.