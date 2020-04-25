سياسة
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ليبيا.. قوات الوفاق تستهدف إمدادات لميليشيات حفتر بثلاث ضربات جوية
نفّذ سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق الليبية ثلاث ضربات جوية استهدفت إمدادات لمليشيات حفتر بمحيط مدينة بني وليد جنوبي طرابلس، كانت في طريقها إلى ترهونة جنوبي العاصمة.
ليبيا.. قوات الوفاق تستهدف إمدادات لميليشيات حفتر بثلاث ضربات جوية
قوات حكومة الوفاق الليبية تنفّذ ثلاث ضربات جوية استهدفت إمدادات لمليشيات حفتر بمحيط بني وليد جنوبي طرابلس. / AFP
25 أبريل 2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً الجمعة، أن سلاح الجو التابع لها نفّذ ثلاث ضربات جوية استهدفت صهريج وقود وإمدادات لمليشيات خليفة حفتر بمحيط مدينة بني وليد جنوبي طرابلس.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو نشره المركز الاعلامي لعملية "بركان الغضب" التابع لحكومة الوفاق على موقعه الإلكتروني.

وأضاف قنونو أن "الإمدادات كانت في طريقها إلى مدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس".

وفي وقت سابق الجمعة أعلنت قوات الحكومة الليبية أن سلاح الجو التابع لها نفّذ 4 ضربات استهدفت مليشيات حفتر بقاعدة الوطية الجوية.

وحسب الأناضول صرّح مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، بأن "سلاح الجو نفّذ 4 ضربات قتالية استهدفت تمركزات وآليات لمليشيات حفتر داخل وفي محيط قاعدة الوطية" التي تبعد 140 كلم جنوب غربي العاصمة طرابلس.

وفي السياق ذاته نعت صفحات للتواصل الاجتماعي مقربة من "حفتر"، 3 عناصر لمليشياته قالت إنهم قُتلوا في القصف الجوي على قاعدة الوطية، وجميعهم من مدينة صبراتة غربي العاصمة.

والوطية هي أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة، ممتدة من غربي طرابلس إلى الحدود التونسية، سيطرت عليها قوات موالية لحفتر قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزاً لقيادة العمليات الغربية، ونقطة لحشد القوات القادمة من الشرق الليبي، كما تُستخدم لقصف عدد من مناطق طرابلس.

ورغم إعلان مليشيا حفتر، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، فإنها تواصل هجوماً بدأته 4 أبريل/نيسان 2019 للسيطرة على طرابلس مقرّ حكومة الوفاق الوطني.

وردّاً على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 مارس الماضي عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضدّ مليشيا حفتر، مما كبد الأخير هزائم شديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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