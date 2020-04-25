سياسة
2 دقيقة قراءة
اليمن.. الأمم المتحدة تقرّر إنهاء ولاية بعثتها بالحديدة تحسُّباً لكورونا
قرّرت الأمم المتحدة إنهاء ولاية بعثتها بمحافظة الحديدة اليمنية، التي كان من المفترض أن تنتهي في 15 يوليو/تموز 2020، وجاء القرار تحسُّباً لمواجهة مخاطر وباء فيروس كورونا في البلاد.
اليمن.. الأمم المتحدة تقرّر إنهاء ولاية بعثتها بالحديدة تحسُّباً لكورونا
قررت الأمم المتحدة إنهاء ولاية بعثتها بمحافظة الحديدة غربي اليمن احترازاً لمواجهة مخاطر وباء فيروس كورونا / Reuters
25 أبريل 2020

قررت الأمم المتحدة السبت إنهاء ولاية بعثتها بمحافظة الحديدة غربي اليمن، حسب مصدر حكومي يمني.

وكان مجلس الأمن الدولي صوّت منتصف يناير/كانون الثاني الماضي بالإجماع على قرار يقضي بتمديد ولاية البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 15 يوليو/تموز 2020.

وحسب تصريحات للأناضول، أوضح المصدر الحكومي أن قرار الأمم المتحدة إنهاء ولاية بعثتها بالحديدة يتعلق بالاحتراز لمواجهة مخاطر وباء فيروس كورونا المستجدّ.

فيما كانت الحكومة اليمنية أعلنت الخميس، أن معظم أعضاء الفريق الأممي المشرف على عملية وقف إطلاق النار في الحديدة غادروا إلى بلدانهم.

إذ صرّح المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش الخميس، بأن "65 موظفاً في الفريق الأممي المشرف على وقف إطلاق النار في الحديدة وتنفيذ اتفاق ستوكهولم قد عادوا إلى بلدانهم".

ولم يوضح الدبيش وقت عودة فريق المراقبة الأممي ولا أسباب مغادرته، موضحاً أنه "لم يتبقَّ من أعضاء البعثة إلا ثمانية أفراد، وفي ذلك دلالة على حالة عدم الرضا التي تسود معظم أفراد الفريق الأممي عن أداء رئيس البعثة وانحيازه الفاضح إلى الحوثيين، بل وانصياعه لأوامرهم".

وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لمحافظة الحديدة اليمنية آواخر عام 2018، بموجب قرار أممي لدعم اتفاق ستوكهولم بين الحكومة المعترَف بها دوليّاً وجماعة "أنصار الله (الحوثي)".

وسعت البعثة لدعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، وانسحاب جميع القوات من المحافطة وتسليمها لقوات محلية وفق القانون اليمني.

وللعام السادس يشهد اليمن قتالاً عنيفاً بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانياً، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us