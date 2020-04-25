أودى فيروس كورونا حتى صباح السبت بحياة أكثر من 197 ألف شخص حول العالم، فيما تجاوزت أعداد الإصابات مليونين و831 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 791 ألفاً.

من جهته أكّد الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن دحر الوباء يتطلب "أكبر جهد في الصحة العامة في التاريخ".

وقدمت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة الدولية التابعة لها مبادرة "تاريخية" لإنتاج علاجات لوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وبدأ السباق بين المختبرات لإيجاد العقار المناسب، إذ تجري ست تجارب سريرية خصوصاً في بريطانيا وألمانيا، لكن غوتيريش قال إن الرهان يتعلق بالتوصل إلى لقاح وعلاج "بسعر معقول وآمنين وفعَّالين" ومتوافرين "للجميع وفي كل مكان"، محذّراً من حلّ يستثني الفقراء.

وتجري هذه المبادرة بمشاركة عديد من دول أوروبا، القارة الأكثر تضرُّراً التي سُجّل فيها 119 ألف وفاة، لكن لم ينضمّ أي من الصين التي رُصدت فيها أول إصابة بالمرض في كانون الأول/ديسمبر، والولايات المتحدة، إلى عرض هذا المشروع.