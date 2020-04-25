سياسة
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عدد وفيات كورونا حول العالم يقترب من 200 ألف ودعوات لتسريع إنتاج لقاح
بينما تشارف حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد على تخطي 200 ألف السبت، دعت الأمم المتحدة إلى التعبئة العامة لتسريع إنتاج لقاح يتوافر للجميع، معتبرة أنها الوسيلة الوحيدة لتطويق وباء يهزّ الاقتصاد العالمي.
عدد وفيات كورونا حول العالم يقترب من 200 ألف ودعوات لتسريع إنتاج لقاح
بدأ السباق بين المختبرات لإيجاد العقار المناسب، إذ تجري ست تجارب سريرية خصوصاً في بريطانيا وألمانيا / DPA
25 أبريل 2020

أودى فيروس كورونا حتى صباح السبت بحياة أكثر من 197 ألف شخص حول العالم، فيما تجاوزت أعداد الإصابات مليونين و831 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 791 ألفاً.

من جهته أكّد الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن دحر الوباء يتطلب "أكبر جهد في الصحة العامة في التاريخ".

وقدمت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة الدولية التابعة لها مبادرة "تاريخية" لإنتاج علاجات لوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وبدأ السباق بين المختبرات لإيجاد العقار المناسب، إذ تجري ست تجارب سريرية خصوصاً في بريطانيا وألمانيا، لكن غوتيريش قال إن الرهان يتعلق بالتوصل إلى لقاح وعلاج "بسعر معقول وآمنين وفعَّالين" ومتوافرين "للجميع وفي كل مكان"، محذّراً من حلّ يستثني الفقراء.

وتجري هذه المبادرة بمشاركة عديد من دول أوروبا، القارة الأكثر تضرُّراً التي سُجّل فيها 119 ألف وفاة، لكن لم ينضمّ أي من الصين التي رُصدت فيها أول إصابة بالمرض في كانون الأول/ديسمبر، والولايات المتحدة، إلى عرض هذا المشروع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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