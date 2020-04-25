سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 25 أبريل/نيسان 2020
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خلاصات من TRT عربي: 25 أبريل/نيسان 2020
أمين عامّ منظمة الصحة العالمية يقول إن الاتحاد الأوروبي سيعقد مؤتمراً للمانحين لمكافحة كورونا في 4 مايو/أيار المقبل / Reuters
25 أبريل 2020

أهم الأحداث:

منظمة الصحة العالمية تطلق مبادرة لتكثيف جهود إيجاد لقاح لكورونا، وعدد المتعافين من الفيروس في تركيا خلال 24 ساعة يتجاوز عدد المصابين.

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      منظمة الصحة العالمية تطلق مبادرة لتكثيف جهود إيجاد لقاح لكورونا

      أطلقت منظمة الصحة العالمية الجمعة، مبادرة لتكثيف جهود إنتاج لقاح وعلاج وفحوص لفيروس كورونا، مع تأكيد ضمان الوصول إليها. [الأناضول]

      جاء ذلك في مؤتمر عبر الفيديو شاركت فيه منظمة الصحة وزعماء دول ومنظمات دولية وشركات خاصة. وعُقد المؤتمر برعاية مؤسسة "بيل وميلندا غيتس" المساهمة في المنظمة، وبتنسيق مدير عامّ الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من مدينة جنيف السويسرية. [الأناضول]

      وجدّد غيبريسوس في كلمته دعوته قادة الدول إلى ضرورة التضامن ضدّ جائحة كورونا، معرباً عن اعتزازه بتعاون عديد من شركاء المنظمة في مكافحة الوباء. كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعقد مؤتمراً للمانحين لمكافحة الفيروس في 4 مايو/أيار المقبل. [TRT عربي]

      عدد المتعافين من كورونا في تركيا خلال 24 ساعة يتجاوز عدد المصابين

      أعلنت وزارة الصحة التركية أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة يشكّل 15% من إجمالي المتعافين. [TRT عربي]

      وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الجمعة في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، أن عدد المتعافين من كورونا بلغ 3246 شخصاً مقابل إصابة 3122 في الـ24 ساعة الأخيرة. [وزارة الصحة التركية]

      وحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد المتعافين 21 ألفاً و737 شخصاً، بعد تسجيل 3264 حالة شفاء جديدة. وسجّلت وزارة الصحة 109 حالات وفاة جديدة، ترفع الإجمالي إلى 2600 حالة، فيما أصيب 3122 شخصاً خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 104 آلاف و912 حالة. [وزارة الصحة التركية]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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