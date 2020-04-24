سياسة
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تركيا.. عدد المتعافين من كورونا خلال 24 ساعة يتجاوز عدد المصابين
أعلنت وزارة الصحة التركية أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد تجاوز لأول مرة عدد المصابين. وقال وزير الصحة إن عدد الذين تماثلوا للشفاء من كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة يشكل 15% من إجمالي المتعافين.
تركيا.. عدد المتعافين من كورونا خلال 24 ساعة يتجاوز عدد المصابين
وزير الصحة التركي أعلن أن إجمالي المتعافين بلغ 21 ألفاً و737 شخصاً بعد تسجيل 3264 حالة شفاء جديدة / AA
24 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة التركية أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة يشكل 15% من إجمالي المتعافين.

وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الجمعة في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، أن عدد المتعافين من كورونا بلغ 3246 شخصاً مقابل إصابة 3122 في الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد المتعافين 21 ألفاً و737 شخصاً، بعد تسجيل 3264 حالة شفاء جديدة.

وسجلت وزارة الصحة 109 حالات وفاة جديدة، ترفع الإجمالي إلى 2600 حالة. فيما أصيب 3122 شخصاً خلال الـ24 ساعة الأخيرة لترفع إجمالي المصابين إلى 104 آلاف و912 حالة.

وحتى عصر الجمعة أصاب كورونا أكثر من مليونين و786 ألف شخص في العالم، توُفّي منهم ما يزيد على 194 ألفاً، وتعافى أكثر من 771 ألفاً، وفق موقع "worldmeters" المختصّ برصد ضحايا الفيروس.

مصدر:TRT عربي
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