أعلنت وزارة الصحة التركية أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة يشكل 15% من إجمالي المتعافين.

وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الجمعة في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، أن عدد المتعافين من كورونا بلغ 3246 شخصاً مقابل إصابة 3122 في الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد المتعافين 21 ألفاً و737 شخصاً، بعد تسجيل 3264 حالة شفاء جديدة.

وسجلت وزارة الصحة 109 حالات وفاة جديدة، ترفع الإجمالي إلى 2600 حالة. فيما أصيب 3122 شخصاً خلال الـ24 ساعة الأخيرة لترفع إجمالي المصابين إلى 104 آلاف و912 حالة.

وحتى عصر الجمعة أصاب كورونا أكثر من مليونين و786 ألف شخص في العالم، توُفّي منهم ما يزيد على 194 ألفاً، وتعافى أكثر من 771 ألفاً، وفق موقع "worldmeters" المختصّ برصد ضحايا الفيروس.