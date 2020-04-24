سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل 3 مدنيين في قصف لمليشيا حفتر على طرابلس بأول أيام رمضان
قُتل 3 مدنيين وأصيب 3 آخرون، فجر الجمعة، أول أيام رمضان في ليبيا، جراء قصف لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس، وفق مصدر طبي.
مقتل 3 مدنيين في قصف لمليشيا حفتر على طرابلس بأول أيام رمضان
مليشيا حفتر تواصل هجوماً بدأته 4 أبريل/نيسان 2019 للسيطرة على طرابلس رغم إعلان الهدنة / Reuters
24 أبريل 2020

قُتل 3 مدنيين وأصيب 3 آخرون، فجر الجمعة، أول أيام رمضان في ليبيا، جراء قصف لمليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس، وفق مصدر طبي.

وقال أمين الهاشمي المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة "الوفاق الوطني"، في تصريح لوكالة الأناضول، إن 3 مدنيين قُتلوا وأصيب 3 آخرون، أحدهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء (دون تحديد)، جراء قصف استهدف منطقة عين زارة جنوبي طرابلس.

وأضاف الهاشمي، أن الجرحى الذين سقطوا في القصف يتلقون الآن العلاج، دون أن يوضح مدى خطورة إصاباتهم.

ورغم إعلان مليشيات حفتر، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل هجوماً بدأته 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دولياً.

ورداً على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 مارس/آذار، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيا حفتر، ما كبد الأخير هزائم ساحقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us