حذر الأطباء الأمريكيون الناس بشدة، من عواقب تنفيذ اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حقن مرضى كورونا بالمطهرات.

واقترح دونالد ترمب الخميس، دراسة تأثير المطهرات كعلاج محتمل للعدوى بفيروس كورونا، وهو ما وصفه أطباء أمريكيون بأنه اقتراح خطير للغاية محذرين من أن الفكرة قد تتسبب في وفاة الكثيرين نتيجة التسمم.

تصريحات ترمب جاءت بعد أن تحدث مسؤول في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن قدرة المطهرات مثل المبيضات على قتل فيروس كورونا على الأسطح.

وقال ترمب: "أرى أن المطهرات تقتل الفيروس في دقيقة. دقيقة واحدة. فهل توجد طريقة يمكننا من خلالها فعل شيء من هذا القبيل، عن طريق الحقن في الداخل أو التطهير؟".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "لأنه.. كما ترون، الفيروس يصيب الرئتين، ويؤذيها بشدة لذلك سيكون من المثير للاهتمام التحقق من ذلك. لذا سيكون عليك العودة إلى الأطباء، ولكن هذا الأمر يبدو لي مثيراً للاهتمام".

وحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن عدداً كبيراً من الأطباء الأمريكيون غردوا على موقع تويتر فور انتهاء كلمة ترمب، محذرين الناس بشدة من استهلاك المطهرات ومضادات الجراثيم المنزلية.

ويقول الأطباء إن المطهرات وخصوصاً مطهرات الأسطح التي يدخل الكلور كمادة أساسية في تركيبها تعتبر سامة وخطيرة عندما يُتعامل معها بشكل خاطئ.

كما حذرت إدارة الغذاء والدواء بشكل خاص من شرب المطهرات، وقالت إنها من ضمن كثير من الأفكار الخاطئة التي رُوِّج لها كعلاج لمرض التوحد وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية لعقود، مشيرة إلى أن استهلاك هذه المنتجات "يمكن أن يسبب الغثيان والقيء والإسهال وأعراض الجفاف الشديد".

في سياق متصل، دعا ترمب مواطني بلاده إلى "الاستمتاع بالشمس" بعد الكشف عن دراسة تظهر أن من المفترض أن ضوء الشمس والحرارة المرتفعة تقضي أسرع على فيروس كورونا المستجد.

وقال ترمب: "ذكرت يوماً أن الأمر قد ينتهي مع الحرارة والضوء، ولم يرق هذا التصريح للناس كثيراً.. آمل أن يستمتع الناس بالشمس، وإذا كان لها تأثير فإن ذلك أمر عظيم".