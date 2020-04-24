سياسة
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الدفاع التركية تبدأ إنتاج أجهزة تنفُّس لدعم مكافحة كورونا
قال مدير عام مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع التركية إنها تمكنت من إنتاج جهاز تنفس اصطناعي بإمكانات محلية، وأن البنية التحتية تجهزت لمباشرة الإنتاج الكمي بقدرة 500 جهاز أسبوعياً.
الدفاع التركية تبدأ إنتاج أجهزة تنفُّس لدعم مكافحة كورونا
تمكنت مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع التركية من إنتاج جهاز تنفس اصطناعي بإمكانات محلية     / AA
24 أبريل 2020

قال مدير عام مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع التركية الجمعة، إنها تمكنت من إنتاج جهاز تنفس اصطناعي بإمكانات محلية، وستباشر الإنتاج الشامل قريباً.

وفي تصريح صحفي، قال مدير عام مؤسسة الآلات والصناعات الكيميائية ياسين أقدره، إنهم أنتجوا نموذجاً أولياً لجهاز تنفس ميكانيكي أطلقوا عليه اسم "Sahra"، للمساهمة في جهود مكافحة جائحة كورونا.

وأوضح أنهم أنجزوا البنية التحتية لمباشرة الإنتاج الكمي، بقدرة 500 جهاز أسبوعياً، كذلك يخططون لبدء الإنتاج المتسلسل لجهاز التنفس المصنع بإمكانات محلية 100% الشهر المقبل، بعد وضع اللمسات الأخيرة واستكمال الإجراءات الروتينية.

ولفت إلى أنهم يهدفون من هذا المشروع إلى تلبية احتياجات القوات المسلحة بالدرجة الأولى فضلاً عن وزارة الصحة، مشيراً إلى أنهم يستهدفون تلبية احتياجات الدول الصديقة والحليفة أيضاً في مجال أجهزة التنفس.

وحول إنتاج وزارة الدفاع التركية من الكمامات، لفت إلى أن العدد بلغ 10 ملايين كمامة أسبوعياً، بفضل الجهود الحثيثة في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح أن مؤسستهم تنتج 6.5 مليون كمامة أسبوعياً، فيما تنتج ورش الخياطة العسكرية نحو 3.5 مليون كمامة في الأسبوع، وأكد أن المؤسسة أنتجت كميات كبيرة من الألبسة والقفازات والنظارات الواقية فضلاً عن معقمات، لدعم جهود مكافحة كورونا.

والاثنين، تسلمت وزارة الصحة 100 جهاز تنفس صناعي، تولت 4 شركات تركية تطويرها تحت إشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ومن المنتظر أن تُنتَج 5 آلاف جهاز إضافي بنهاية مايو/آيار المقبل.

وحتى صباح الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و726 ألفاً بالعالم، توفي منهم أكثر من 191 ألفاً، وتعافى أكثر من 749 ألفاً، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

مصدر:TRT عربي
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