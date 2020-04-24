سياسة
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عسكريون إسرائيليون سابقون يرفضون خطة نتنياهو لضم غور الأردن ومستوطنات الضفة
قال عسكريون إسرائيليون سابقون إن خطة بنيامين نتنياهو التي تهدف إلى ضم منطقة غور الأردن الفلسطينية ومستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل، تشكّل "تهديداً لأمن إسرائيل القومي"، وهي مرفوضة وستؤثر سلباً على حلّ الدولتين ومعاهدتَي السلام مع مصر والأردن.
عسكريون إسرائيليون سابقون يرفضون خطة نتنياهو لضم غور الأردن ومستوطنات الضفة
اتفاق نتنياهو وغانتس يقضي بطرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية أول يوليو/تموز / AFP
24 أبريل 2020

رفض قادة عسكريون ومخابراتيون إسرائيليون سابقون الخميس، خطة بنيامين نتنياهو، التي تهدف إلى ضم منطقة غور الأردن الفلسطينية ومستوطنات الضفة الغربية لإسرائيل، وقالوا إنها تشكّل "تهديداً لأمن إسرائيل القومي".

جاء ذلك في مقال افتتاحي لمجلة فورين بوليسي الأمريكية، كتبها كل من المدير السابق لجهاز الموساد تامير باردو، والمدير السابق لجهاز شين بيت عامي أيالون، والجنرال السابق في جيش الاحتلال غادي شيمني.

وجاء في المقال أن الخطة ستؤثر سلباً على آمال التوصل إلى حل الدولتين مع الجانب الفلسطيني، كما أنها تخاطر بتقويض معاهدتَي السلام مع كل من مصر والأردن.

وتابع: "إن المخاطرة بضم هذه الأراضي التي تتحكم فيها إسرائيل أمنياً بالفعل يعدّ أمراً غير ذي معنى"، وأضاف: "هذا التحرك الطائش لن تكون له عواقب على أمن إسرائيل فقط، بل سيؤثر أيضاً على مستقبل إسرائيل باعتبارها ديمقراطية يهودية"، حسب تعبيرهم.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف أزرق-أبيض بيني غانتس وقّعا الاثنين، اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولاً لمدة 18 شهراً.

ويقضي الاتفاق أيضاً بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مطلع يوليو/تموز المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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