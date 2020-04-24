قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن التوصل إلى علاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بات قريباً، مشيراً إلى أنه على الرغم من إعادة فتح البلاد فلن يُتخلَّى عن الإجراءات والاحتياطات التي أوصى بها الخبراء والأطباء.

وأشاد ترمب خلال مؤتمر فريق مكافحة كورونا اليومي مساء الخميس، بالتقدم الملموس الذي أحرزته بلاده في مكافحة تفشي كورونا داخل 23 ولاية أمريكية.

وأضاف قائلاً: "اقتربنا للغاية من التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا"، مؤكداً أنه يجري حالياً تطوير طرق لعلاج فيروس كورونا تعتمد على البلازما المشتقة من دماء المتعافين.

وطالب ترمب الأمريكيين بمواصلة العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي بالتزامن مع إعادة تخفيف القيود، كما دعا مواطني بلاده إلى "الاستمتاع بالشمس"، بعد الكشف عن دراسة تظهر أن من المفترض أن ضوء الشمس والحرارة المرتفعة تقضي أسرع على الفيروس.

وتابع: "آمل أن يستمتع الناس بالشمس، وإذا كان لها تأثير فإن ذلك أمر عظيم".

من جهة أخرى، دعا ديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الرئيس ترمب لإعادة تمويل منظمة الصحة العالمية، محذرين من تحميل فشل إدارته في التعامل مع الفيروس للمنظمة الدولية.

جاء ذلك في رسالة بعثها إلى ترمب الخميس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب إليوت إنجل، احتجاجاً على تجميد الأخير المساعدات الأمريكية للمنظمة.

وشدد الأعضاء الديمقراطيون في رسالتهم على "الحاجة إلى استجابة عالمية منسَّقة لمواجهة الوباء والدور الهام الذي تؤديه منظمة الصحة العالمية، على الرغم من الأخطاء التي ارتكبتها".

وأضافت الرسالة: "تلعب منظمة الصحة العالمية دوراً حيوياً في دعم اللوائح الصحية الدولية وإنفاذها وتثقيف الجمهور وتعزيز قدرة الأنظمة الصحية، بخاصة تلك الموجودة في العالم النامي، على الكشف عن الأوبئة والتصدي لها".

وأردفت: "المنظمة ليست مثالية وعلينا أن نراجع بدقة تعاملها المبكر مع هذه الأزمة، وبخاصة مشاركتها مع السلطات الصينية والدعوة للإصلاحات المناسبة".

وتابعت: "لنكن واضحين، الأخطاء التي ترتكبها منظمة الصحة العالمية لا تبرر وقف التمويل، كذلك فإنهم لا يبررون الفشل الخطير لإدارتكم في مواجهة وباء كورونا المستجد".

ولفت الأعضاء الديمقراطيون إلى أنه "لو عملت إدارة ترمب بشكل وثيق مع المنظمة في المراحل الأولى من هذه الأزمة، لكان من الممكن أن يساعد ذلك في الحد من التفشي الهائل لكورونا الذي شهدناه في بلدنا".

تجدر الإشارة إلى أن إدارة ترمب وجهت في وقت سابق انتقادات لاذعة إلى منظمة الصحة العالمية، متهمة إياها بسوء إدارة أزمة كورونا، بل وأوعز ترمب بتجميد التمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة إليها.

وحتى صباح الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و741 ألفاً حول العالم، توفي منهم أكثر من 192 ألفاً، وتعافى أكثر من 737 ألفاً.