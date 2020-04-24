سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 24 أبريل/نيسان 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 24 أبريل/نيسان 2020
الحرس الثوري الإيراني يتوعد باستهداف السفن الحربية الأمريكية إن هددت الأخيرة أمن السفن المدنية أو العسكرية الإيرانية / Getty Images
24 أبريل 2020

أهم الأحداث:

طهران تتوعد بـ"رد حاسم" عقب تهديدات ترمب وتحتج على العقوبات، و26 مليون أمريكي تقدموا بطلبات إعانة بطالة بسبب كورونا.

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        طهران تتوعد بـ"رد حاسم" عقب تهديدات ترمب وتحتج على العقوبات

        هددت إيران الخميس، باستهداف السفن الحربية الأمريكية في منطقة الخليج بعد تصريحات الرئيس الأمريكي حول ضرب الزوارق الإيرانية، فيما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي لتحميل واشنطن تبعات العقوبات المفروضة على طهران خصوصاً في زمن انتشار كورونا. [TRT عربي]

        وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن قوات بلاده ستستهدف السفن الحربية الأمريكية، إن هددت الأخيرة أمن السفن المدنية أو العسكرية التابعة لإيران في منطقة الخليج. [الأناضول]

        جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال جولة تفقدية إلى الجزر المتنازع عليها بين إيران والإمارات الخميس، رداً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنّه أعطى الأمر بتدمير أي قطعة بحريّة إيرانيّة تقترب في شكل خطر من السفن الأمريكية في الخليج، وذلك بعد حادث بحري جديد بين سفن حربية أمريكية وزوارق للحرس الثوري الإيراني في 15 أبريل/نيسان الجاري. [TRT عربي]

        26 مليون أمريكي تقدموا بطلبات إعانة بطالة بسبب كورونا

          وصل عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة بسبب جائحة كورونا، إلى أكثر من 26 مليون شخص، وفقاً للبيانات الصادرة الخميس، عن وزارة العمل. [الأناضول]

          وأشارت البيانات إلى أن 4 ملايين و427 ألف أمريكي تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً بشكل أسبوعي قدره 810 آلاف طلب. [الأناضول]

          وتشير تقارير محلية إلى أن جميع الوظائف المضافة إلى القوى العاملة الأمريكية منذ الأزمة المالية عام 2008، ضاعت الآن في أكثر من شهر بقليل. [TRT عربي]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
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