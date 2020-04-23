يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك، الجمعة، في العديد من الدول الإسلامية، منها السعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات واليمن والأردن والعراق ومصر وفلسطين ولبنان وليبيا وسوريا وتونس والصومال وإندونسيا وتركيا.

بينما أعلن السودان وسلطنة عمان أن رمضان سيبدأ السبت، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في السعودية (واس) أن المحكمة العليا أعلنت أن الجمعة، الأول من شهر الصيام، إثر ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس.

وفي قطر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبر "تويتر"، أن "الجمعة، أول أيام رمضان المبارك" إثر ثبوت رؤية الهلال.

وفي الإمارات، قالت لجنة التحري إن الجمعة، غرة رمضان، بعد ثبوت رؤية هلاله مساء الخميس، حسب وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

أما بالكويت، فأعلنت هيئة الرؤية الشرعية، في بيان، أن "الجمعة غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام"، حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

أيضا، أعلنت لجنة الرؤية في البحرين، أن "الخميس المتمم لشعبان وأن الجمعة أول أيام رمضان‎".

في المقابل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان، في بيان، عدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء الخميس.

وقالت: "عليه قررت لجنة الاستطلاع أن يكون السبت، أول أيام الشهر الفضيل".

خارج منطقة الخليج، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في بيان، أن الجمعة أول رمضان بعد أن تأكدت رؤية هلاله في سواحل مدينتي الحديدة (غرب) وعدن (جنوب).

والأربعاء، أفادت وكالة أنباء "سبأ"، في نسختها التابعة للحوثيين، إن دار الإفتاء أعلنت أن الخميس، المتمم لشهر شعبان، وأن أول أيام رمضان سيكون الجمعة، وفقاً لما أكدته محكمة الاستئناف ولجنة الأهلة. وبذلك سيكون رمضان الجمعة في جميع أنحاء اليمن.

وفي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، أن الجمعة هو أول أيام رمضان.

وقال الشيخ حسين، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إنه "في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لتحري هلال شهر رمضان لهذا العام 1441هـ، ثبتت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة؛ وعليه يكون الجمعة، أول أيام رمضان".

وفي الأردن، أعلن مفتي عام الأردن، عبد الكريم الخصاونة، في تصريحات متلفزة، أن الجمعة غرة رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس.

وفي العراق، أعلن مكتب المرجع الديني الشيعي علي السيستاني، في بيان، أن "الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، وأن السبت، هو الأول من شهر رمضان".

وكان ديوان الوقف السني في العراق، وإقليم شمال العراق قد أعلنا، الأربعاء، أن الجمعة، أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي سوريا، نقلت وكالة أنباء النظام (سانا) عن القاضي الشرعي الأول بدمشق أن الجمعة هو أول أيام رمضان.

فيما أعلن المجلس الإسلامي السوري المعارض كذلك، في بيان، أن الجمعة، أول شهر الصيام.

وفي السودان، أعلن "مجمع الفقه الإسلامي" (دار الإفتاء)، في بيان، أن السبت، أول أيام رمضان، إثر تعذر رؤية هلال رمضان اليوم بالرؤية البصرية والأجهزة في المنطقة.

وأضاف: "وبذلك تقرر أن يكون الجمعة، اليوم المكمل لثلاثين من شهر شعبان 1441 هجرية، وأن يكون السبت غرة شهر رمضان المعظم".

ومساء الأربعاء، أعلنت الجهات الرسمية في كل من مصر ولبنان وتونس، أن الجمعة هو أول أيام رمضان.