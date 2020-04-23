أعلنت وزارة الصحة التركية الخميس، تسجيل 3 آلاف و116 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيدـ19) في تركيا، لترتفع الحصيلة إلى 101,690 إصابة في عموم البلاد.

وأكّد وزير الصحة فخر الدين قوجه في تغريدة على حسابه تويتر أن الوضع في تركيا اليوم أفضل من الأمس، بفضل إجراء هذا العدد من الفحوصات، مشدداً على ضرورة التزام المواطنين تدابير الوقاية لمواجهة كورونا.

وأوضح الوزير أن عدد المتعافين بلغ 18 ألفاً و491 حالة شفاءٍ، بعد تسجيل ألفين و14 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. فيما سُجِّلت 115 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى ألفين و491 وفاة.

وأوضحت الوزارة أنها أجرت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 40 ألفاً و962 اختباراً، ليرتفع إجمالي الاختبارات إلى 791 ألفاً و609.

وأصاب كورونا، حتى مساء الخميس، أكثر من مليونين و692 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 188ألفاً، وتعافى أكثر من 738 ألفاً، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.