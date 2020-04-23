وصل عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة بسبب جائحة كورونا، إلى أكثر من 26 مليون شخص، وفقاً للبيانات الصادرة الخميس، عن وزارة العمل.

وأشارت البيانات إلى أن 4 ملايين و427 ألف أمريكي تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً بشكل أسبوعي قدره 810 آلاف طلب.

وتشير تقارير محلية إلى أن جميع الوظائف المضافة إلى القوى العاملة الأمريكية منذ الأزمة المالية عام 2008 قد ضاعت الآن في أكثر من شهر بقليل.

وأغلقت العديد من الشركات أو خفضت عملياتها بشكل كبير، نظراً لفرض جميع الولايات تقريبا قيوداً على الحركة وإيقاف عمليات جميع الشركات باستثناء الشركات الأساسية، بالإضافة لإغلاق المدارس والمطاعم.

وسببت تدابير مكافحة جائحة كورونا مجتمعة، صدمة للاقتصاد الأمريكي، مع تضرر قطاعي الخدمات والزراعة بشكل خاص.

وأشار بعض حكام الولايات إلى أنهم سيبدؤون قريباً إعادة فتح بعض القطاعات، فيما تستعد ولاية "جورجيا" للقيام بذلك الجمعة، رغم تحذيرات مسؤولي الصحة من كونه مبكراً للغاية.

ويتزايد عدد الإصابات والوفيات يومياً في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تأثراً بجائحة كورونا.

ووفقاً لأحدث البيانات التي نشرتها جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، فإن عدد الإصابات وصل 842 ألفاً و624، بعد تسجيل 17 ألفاً و318 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 45 ألفاً و785، إثر تسجيل 1710 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب المصدر ذاته.