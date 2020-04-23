سياسة
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كورونا عربياً.. ارتفاع في أعداد المصابين والوفيات
ارتفع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في كلٍّ من المغرب والكويت وقطر ولبنان والسعودية والإمارات، الخميس، وفق إحصاءات رسمية. كما شهدت أعداد المتعافين ارتفاعاً ملحوظاً.
كورونا عربياً.. ارتفاع في أعداد المصابين والوفيات
&nbsp;ارتفاع في أعداد المصابين والوفيات / Reuters
23 أبريل 2020

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في كلٍّ من المغرب والكويت وقطر ولبنان والسعودية والإمارات، الخميس، وفق إحصاءات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 151 إثر تسجيل حالتين، فيما بلغ عدد المصابين 3537، عقب الكشف عن 91 إصابة.

وقالت الوزارة على الموقع الخاص بالفيروس، إن عدد المتعافين ارتفع إلى 430، بعد تماثل 13 مريضاً للشفاء.

وفي الكويت، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة علي السند، في مؤتمر صحفي، تسجيل وفاة بكورونا و151 إصابة و55 حالة تعافٍ.

وبذلك ترتفع محصلة الإصابات بالفيروس إلى 2399، بينها 498 متعافياً و14 وفاة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 623 إصابة بالفيروس، فيما تعافى 61 مريضاً.

وأفادت الوزارة، في بيان اطلعت الأناضول على نسخة منه، بارتفاع إجمالي الإصابات إلى 7764، بينها 10 وفيات، و750 متعافياً.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحّة اللبنانية، تسجيل 6 إصابات ليصل الإجمالي إلى 688.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن مستجدات الفيروس، إن 1357 فحصاً، أثبت وجود 6 إصابات فقط.

وأوضحت أنها لم تسجّل أي وفاة اليوم، ليبقى عدد عند 22 حالة، منذ 21 فبراير/شباط الماضي، فيما تعافى 144 مريضاً.

كذلك أعلنت وزارة الصحة السعودية ارتفاع وفيات الفيروس إلى 121، إثر تسجيل 7 وفيات.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي حول مستجدات الفيروس، أنها "سجلت 7 وفيات و1158 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13 ألفاً و930".

وأضافت أن 113 حالة تماثلوا للشفاء، ليرتفع الإجمالي إلى 1925.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كو رونا، و518 إصابة و91 حالة شفاء.

وكشفت الوزارة أنها سجلت 518 إصابة من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة بالبلاد 8756.

كما أعلنت عن 4 حالات وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 56.

وأصاب كورونا، حتى عصر الخميس، أكثر من مليونين و659 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 185 ألفاً، وتعافى أكثر من 730 ألفاً، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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